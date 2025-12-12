El 51 Festival de Huelva de Cine Iberoamericano cierra con más de 50.000 espectadores

Huelva, 12 dic (EFE).- Más de 50.000 espectadores han disfrutado de los contenidos de la 51 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano que, además, ha logrado una notable repercusión mediática, con 9.658 apariciones en redes sociales y medios, y ha tenido un impacto económico de 6 millones de euros.

Así se desprende del balance hecho público este viernes por la organización de la muestra, que ha destacado que se ha logrado un aumento del 30 % en el promedio de asistentes en las sesiones competitivas en Gran Teatro.

También ha subido la valoración de la programación por parte de los espectadores, especialmente de la Sección Oficial a Concurso, que ha pasado del 7,7 (sobre 10) de la 50 edición al 7,93 (sobre 10) de la reciente 51 edición.

Además, ha logrado una notable repercusión mediática, con 9.658 apariciones en redes sociales y medios, tanto nacionales como internacionales, con más de 350 profesionales invitados, incluyendo 153 periodistas acreditados.

La 51 edición del certamen onubense ha logrado, también, un impacto de audiencia potencial que supera los 600 millones de personas. Por su parte, la página web oficial ha registrado un total de 172.960 visitas desde principios de año hasta el final de la edición, superando la cifra de la edición anterior.

En términos económicos, según el informe externo de eficiencia en la comunicación, el Valor Publicitario Equivalente (VPE) del impacto mediático de la 51 edición se estima superior a los 6 millones de euros.

Para el equipo del Festival de Huelva es una prioridad que el evento cultural cuente con el tejido profesional local. Aproximadamente el 80 % del presupuesto ejecutado de la 51 edición, estimado en unos 900.000 de euros, se han destinado a profesionales, empresas y servicios de Huelva.

El evento ha involucrado alrededor de 300 profesionales, entre contrataciones directas e indirectas, un 52 % mujeres. EFE

lra/fs/lml