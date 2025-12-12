Espana agencias

El 51 Festival de Huelva de Cine Iberoamericano cierra con más de 50.000 espectadores

Guardar

Huelva, 12 dic (EFE).- Más de 50.000 espectadores han disfrutado de los contenidos de la 51 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano que, además, ha logrado una notable repercusión mediática, con 9.658 apariciones en redes sociales y medios, y ha tenido un impacto económico de 6 millones de euros.

Así se desprende del balance hecho público este viernes por la organización de la muestra, que ha destacado que se ha logrado un aumento del 30 % en el promedio de asistentes en las sesiones competitivas en Gran Teatro.

También ha subido la valoración de la programación por parte de los espectadores, especialmente de la Sección Oficial a Concurso, que ha pasado del 7,7 (sobre 10) de la 50 edición al 7,93 (sobre 10) de la reciente 51 edición.

Además, ha logrado una notable repercusión mediática, con 9.658 apariciones en redes sociales y medios, tanto nacionales como internacionales, con más de 350 profesionales invitados, incluyendo 153 periodistas acreditados.

La 51 edición del certamen onubense ha logrado, también, un impacto de audiencia potencial que supera los 600 millones de personas. Por su parte, la página web oficial ha registrado un total de 172.960 visitas desde principios de año hasta el final de la edición, superando la cifra de la edición anterior.

En términos económicos, según el informe externo de eficiencia en la comunicación, el Valor Publicitario Equivalente (VPE) del impacto mediático de la 51 edición se estima superior a los 6 millones de euros.

Para el equipo del Festival de Huelva es una prioridad que el evento cultural cuente con el tejido profesional local. Aproximadamente el 80 % del presupuesto ejecutado de la 51 edición, estimado en unos 900.000 de euros, se han destinado a profesionales, empresas y servicios de Huelva.

El evento ha involucrado alrededor de 300 profesionales, entre contrataciones directas e indirectas, un 52 % mujeres. EFE

lra/fs/lml

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La acción de los estrógenos depende de cómo se 'súperenrrolla' el ADN

Infobae

Carmen Calvo pide que caiga todo el peso de las normas y de la justicia sobre los acosos

Infobae

Herido un británico tras recibir varios impactos de bala en Orihuela-Costa (Alicante)

Infobae

El voto por correo para las elecciones extremeñas cae un 49,3 % respeto a 2023

Infobae

Pazos (PP) reprocha a Besteiro y a Méndez su "silencio absoluto" tras las denuncias a Tomé

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Yolanda Díaz le exige a

Yolanda Díaz le exige a Sánchez “un cambio profundo” en el Gobierno: “Así no puede seguir. Es insoportable la corrupción, los puteros”

Elecciones anticipadas en Aragón: Jorge Azcón convoca el 8 de febrero al no llegar a un acuerdo con Vox para los presupuestos

El PSOE mantiene la distancia con el PP en el último CIS: pierde un punto de diferencia tras el caso Salazar o la entrada en prisión de Ábalos

El PSOE expedienta a Izquierdo por las informaciones de acoso sexual y cierra la puerta a Salazar: el partido defiende su actuación con “contundencia”

Pedro Sánchez, Persona del Año para la revista ‘L’Espresso’ por ser “un líder capaz y referente de otra política”

ECONOMÍA

Este es el precio de

Este es el precio de la luz en España para este sábado

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

El índice del INE para la revisión de los contratos de alquiler escala en noviembre hasta el 2,29%, el dato más alto desde su creación

DEPORTES

Garbiñe Muguruza y la “batalla

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo