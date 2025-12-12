EDP pone en funcionamiento un nueva central solar a gran escala en Sicilia

Lisboa, 12 dic (EFECOM).- La multinacional energética portuguesa EDP anunció este viernes la entrada en funcionamiento de una nueva central solar a gran escala en Chiaramonte Gulfi, en Sicilia (Italia), con una capacidad instalada de 70,5 MWp.

En un comunicado, la empresa indicó que espera que este proyecto genere cerca de 117 GWh al año, suficientes para suministrar energía para más de 44.000 familias y evitar la emisión de casi 44.000 toneladas de CO₂ anuales.

Con esta iniciativa EDP subrayó que refuerza Italia como mercado para el crecimiento de las renovables dentro de su estrategia global.

"La entrada en funcionamiento de nuestra nueva central solar en Sicilia es más que una conquista local, es un marco estratégico para EDP a nivel global", destacó en la nota el director ejecutivo para el Sur y el Este de Europa de la firma lusa, Roberto Pasqua.

Afirmó que Italia es uno de los mercados centrales de EDP para su crecimiento, al combinar "bases sólidas con metas climáticas ambiciosas".

EDP explicó que Sicilia tiene una de las mayores tasas de radiación solar del país y ofrece condiciones ideales para maximizar los factores de capacidad y minimizar el riesgo de cortes a través de un diseño avanzado de la central fotovoltaica y la integración en la red. EFECOM