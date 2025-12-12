Espana agencias

EDP pone en funcionamiento un nueva central solar a gran escala en Sicilia

Guardar

Lisboa, 12 dic (EFECOM).- La multinacional energética portuguesa EDP anunció este viernes la entrada en funcionamiento de una nueva central solar a gran escala en Chiaramonte Gulfi, en Sicilia (Italia), con una capacidad instalada de 70,5 MWp.

En un comunicado, la empresa indicó que espera que este proyecto genere cerca de 117 GWh al año, suficientes para suministrar energía para más de 44.000 familias y evitar la emisión de casi 44.000 toneladas de CO₂ anuales.

Con esta iniciativa EDP subrayó que refuerza Italia como mercado para el crecimiento de las renovables dentro de su estrategia global.

"La entrada en funcionamiento de nuestra nueva central solar en Sicilia es más que una conquista local, es un marco estratégico para EDP a nivel global", destacó en la nota el director ejecutivo para el Sur y el Este de Europa de la firma lusa, Roberto Pasqua.

Afirmó que Italia es uno de los mercados centrales de EDP para su crecimiento, al combinar "bases sólidas con metas climáticas ambiciosas".

EDP explicó que Sicilia tiene una de las mayores tasas de radiación solar del país y ofrece condiciones ideales para maximizar los factores de capacidad y minimizar el riesgo de cortes a través de un diseño avanzado de la central fotovoltaica y la integración en la red. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Barcelona recibe el galardón que la reconoce como capital europea de la Navidad 2026

Infobae

Luismi Cruz podría reaparecer ante el filial de la Real Sociedad

Infobae

Se mantiene el aviso rojo en comarcas almerienses, que no registran incidencias relevantes

Infobae

Unai Simón, Hancko y Koundé protagonizan la zaga del once de la semana de Champions

Infobae

Hlinason, "orgulloso" de ser el máximo reboteador de la liga: "Es mi trabajo"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez promete lucha en

Pedro Sánchez promete lucha en sus peores momentos: “Cuando a mí me preguntan si estoy cansado, yo digo ‘este Gobierno es incansable’”

El PP repite en Aragón la jugada de Extremadura, pero las encuestas anticipan el mismo resultado: rozaría la mayoría absoluta, pero puede seguir necesitando a Vox

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

El ‘Me Too’ golpea al PSOE: todos los casos de acoso sexual que han estallado en los últimos días y han acentuado su crisis interna

Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

La venta de Warner mantiene en vilo a la industria del cine: “El cambio histórico es que Netflix se unirá a Hollywood, no que Hollywood desaparecerá en Netflix”

De héroes en verano a olvidados el resto del año: la precariedad laboral de los bomberos forestales tras la temporada de incendios

DEPORTES

Jorge Martín habla sobre su

Jorge Martín habla sobre su grave accidente en el GP de Qatar: “Me dijo que estaba seguro de que iba a morir”

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”