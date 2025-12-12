Espana agencias

Díaz reclama un cambio profundo del Gobierno pero Sánchez no se lo plantea

Guardar

Madrid, 12 dic (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha reclamado este viernes a Pedro Sánchez que haga "un cambio absolutamente profundo" en el Gabinete tras los últimos escándalos, pero fuentes de Moncloa han indicado que el presidente no se lo plantea, ya que no hay ministros implicados.

Mientras, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a los socios del Ejecutivo el fin de su apoyo ante la "espiral de corrupción, machismo y extorsión".

Estas reacciones se derivan de las noticias de las últimas 48 horas, tanto sobre las dimisiones de cargos socialistas por denuncias de acoso sexual como por las nuevas revelaciones del caso Koldo en relación con el exministro José Luis Ábalos y las detenciones del expresidente de la SEPI Vicente Fernández y la exmilitante socialista Leire Díez.

Llegan además a falta de nueve días para las elecciones extremeñas y en el día en el que ha quedado vislumbrado finalmente otro anticipo electoral, en Aragón.

La petición de remodelar el Gobierno la ha hecho Díaz en declaraciones a La Sexta, al pedir al PSOE respuestas "severas e inmediatas".

La han refrendado los partidos que integran el espacio Sumar, que tras su reunión de los viernes han subrayado la necesidad de que un cambio de ministros visibilice un giro hacia un enfoque social de la acción de gobierno, así como otras medidas "con contundencia y urgencia".

Pedro Sánchez tiene previsto hacer el próximo lunes en la Moncloa un balance del año, en rueda de prensa.

Tendrá que anunciar medidas contundentes, por tanto, si quiere mantener a su socio de gobierno, Sumar.

No obstante, desde la Moncloa ya han anticipado a EFE que la reclamación concreta sobre cambios en el Gabinete no cabe en estos momentos, porque no están los ministros implicados en los casos que están saliendo a la luz.

Feijóo no se ha limitado en pedir al socio de gobierno, Sumar, que cese su apoyo a Sánchez, sino que lo ha hecho extensivo a los socios parlamentarios, para que no sigan siendo "encubridores y cómplices".

El PP, además, intentará forzar que Sánchez comparezca en el Congreso para dar explicaciones próximamente de manera extraordinaria, sin esperar al nuevo período ordinario que no se abrirá hasta febrero.

Para ello necesita una mayoría absoluta que lo decida, por lo que la balanza solo se decantará en función de lo que decidan formaciones como Podemos, Junts o el PNV.

Desde Vox, Santiago Abascal ha dicho este viernes que está "encantado" de apoyar esa solicitud.

Precisamente, a primera hora de este viernes, antes de que trascendiese ese intento parlamentario de Feijóo, la portavoz del PNV en el Congreso ha apuntado que ve al Gobierno "en shock" y que cree que ella "apostaría" a que habrá elecciones generales en 2026.

Los problemas también le llegan al PSOE en el ámbito interno por otra vía, ya que a raíz de los escándalos de corrupción y acoso sexual, la consejera de Igualdad castellanomanchega, Sara Simón, ha apuntado a irregularidades en las primarias de 2017 que ganó Sánchez.

"Había agrupaciones en las que de repente aparecían 30 o 40 personas que no se sabía de dónde", ha dicho en Toledo por la mañana, antes de acudir por la tarde a una reunión en Ferraz con las demás responsables autonómicas de Igualdad del partido. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El PP insta a la vicepresidenta Montero a dar explicaciones ante los casos de acoso sexual: "No ha venido a dar la cara"

La bancada popular acusa a la directiva socialista de encubrir denuncias tras la renuncia de José Tomé por presunto acoso, mientras crece la presión sobre Montero para que aclare su papel en el presunto silenciamiento de víctimas dentro del PSOE

El PP insta a la

Tomé deja de presidir la Diputación de Lugo pero sigue de alcalde en Monforte y diputado no adscrito fuera del PSOE

Tras anunciar medidas legales para defender su inocencia, José Tomé abandona la presidencia provincial y se aparta del PSOE, asegurando la gobernabilidad en Monforte mientras el relevo en la Diputación y la investigación judicial permanecen abiertos

Tomé deja de presidir la

El PP, tras detención de Leire Díez: Del PSOE "no van a quedar ni las raspas" y las cárceles se les quedarán "pequeñas"

El arresto de líderes socialistas y la renuncia de cargos en medio de investigaciones por corrupción elevan la tensión política, mientras el Partido Popular exige responsabilidades y advierte que el actual Gobierno enfrenta una difícil supervivencia ante el avance judicial

El PP, tras detención de

El buque Aita Mari rescata a 56 personas en el Mediterráneo central, entre ellas 7 bebés

Infobae

La cueva de Atlanterra (Cádiz) reúne arte rupestre realizado en decenas de milenios

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nueva denuncia de acoso sexual

Nueva denuncia de acoso sexual (y también laboral) en el PSOE contra el alcalde de Almussafes: el ‘Me too’ continúa

La Justicia rechaza el recurso de dos venezolanos que reclamaban la nacionalidad española por origen sefardí: “No basta con pertenecer a una familia de apellido frecuente en España”

Este es el momento de tu vida en el que deberías dejar de conducir, según un estudio

Las encuestas sobre las autonómicas del 21D en Extremadura: el PP sigue siendo el más votado, Vox da un salto, el PSOE se desploma y Podemos crece, pero poco

María Corina Machado critica al Gobierno de Sánchez por no apoyar a los venezolanos: “La historia juzgará lo que ha faltado”

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 12 diciembre

Mario, español viviendo en Australia: “Durante la temporada de la uva sueles hacer entre 5.600 euros y 11.300 en dos meses”

José Elías, empresario, sobre la Lotería de Navidad: “Es el engaño del siglo”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Ricardo Gil, hostelero, manda un mensaje al resto de empresarios: “Cumplir el convenio no es suficiente, todos los empleados necesitan un poco más”

DEPORTES

Garbiñe Muguruza y la “batalla

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo