Díaz reclama un cambio profundo del Gobierno pero Sánchez no se lo plantea

Madrid, 12 dic (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha reclamado este viernes a Pedro Sánchez que haga "un cambio absolutamente profundo" en el Gabinete tras los últimos escándalos, pero fuentes de Moncloa han indicado que el presidente no se lo plantea, ya que no hay ministros implicados.

Mientras, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a los socios del Ejecutivo el fin de su apoyo ante la "espiral de corrupción, machismo y extorsión".

Estas reacciones se derivan de las noticias de las últimas 48 horas, tanto sobre las dimisiones de cargos socialistas por denuncias de acoso sexual como por las nuevas revelaciones del caso Koldo en relación con el exministro José Luis Ábalos y las detenciones del expresidente de la SEPI Vicente Fernández y la exmilitante socialista Leire Díez.

Llegan además a falta de nueve días para las elecciones extremeñas y en el día en el que ha quedado vislumbrado finalmente otro anticipo electoral, en Aragón.

La petición de remodelar el Gobierno la ha hecho Díaz en declaraciones a La Sexta, al pedir al PSOE respuestas "severas e inmediatas".

La han refrendado los partidos que integran el espacio Sumar, que tras su reunión de los viernes han subrayado la necesidad de que un cambio de ministros visibilice un giro hacia un enfoque social de la acción de gobierno, así como otras medidas "con contundencia y urgencia".

Pedro Sánchez tiene previsto hacer el próximo lunes en la Moncloa un balance del año, en rueda de prensa.

Tendrá que anunciar medidas contundentes, por tanto, si quiere mantener a su socio de gobierno, Sumar.

No obstante, desde la Moncloa ya han anticipado a EFE que la reclamación concreta sobre cambios en el Gabinete no cabe en estos momentos, porque no están los ministros implicados en los casos que están saliendo a la luz.

Feijóo no se ha limitado en pedir al socio de gobierno, Sumar, que cese su apoyo a Sánchez, sino que lo ha hecho extensivo a los socios parlamentarios, para que no sigan siendo "encubridores y cómplices".

El PP, además, intentará forzar que Sánchez comparezca en el Congreso para dar explicaciones próximamente de manera extraordinaria, sin esperar al nuevo período ordinario que no se abrirá hasta febrero.

Para ello necesita una mayoría absoluta que lo decida, por lo que la balanza solo se decantará en función de lo que decidan formaciones como Podemos, Junts o el PNV.

Desde Vox, Santiago Abascal ha dicho este viernes que está "encantado" de apoyar esa solicitud.

Precisamente, a primera hora de este viernes, antes de que trascendiese ese intento parlamentario de Feijóo, la portavoz del PNV en el Congreso ha apuntado que ve al Gobierno "en shock" y que cree que ella "apostaría" a que habrá elecciones generales en 2026.

Los problemas también le llegan al PSOE en el ámbito interno por otra vía, ya que a raíz de los escándalos de corrupción y acoso sexual, la consejera de Igualdad castellanomanchega, Sara Simón, ha apuntado a irregularidades en las primarias de 2017 que ganó Sánchez.

"Había agrupaciones en las que de repente aparecían 30 o 40 personas que no se sabía de dónde", ha dicho en Toledo por la mañana, antes de acudir por la tarde a una reunión en Ferraz con las demás responsables autonómicas de Igualdad del partido. EFE

(foto)