Detenido en Linares por abusar de una niña de 8 años con el consentimiento de la madre

Jaén, 12 dic (EFE).- La Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía ha detenido en Linares (Jaén) a un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña de 8 años con el consentimiento de la madre, que también ha sido arrestada.

Según ha informado la Junta este viernes, la investigación, llevada a cabo por agentes del Área de Protección al Menor, se inició a comienzos de octubre tras tener información de una posible situación de grave riesgo de una menor de 8 años que podría estar siendo víctima de agresiones físicas y ofrecida a adultos para ser prostituida.

La Policía comprobó que efectivamente existían indicadores de riesgo y desprotección que ponían en peligro el cuidado y la atención de necesidades básicas de la niña y obtuvo testimonios de personas del entorno de la menor que ratificaron que venía sufriendo agresiones físicas por parte de su madre y que además esta consentía que un adulto, vecino de la familia, le realizara tocamientos a cambio de dinero y otras prebendas.

Entre los días 12 y 13 de noviembre fueron detenidos el presunto abusador y la madre, que se encontraba acompañada de su otra hija, de un año de edad, que le fue retirada por los agentes y entregada al Servicio de Protección del Menor de la Junta de Andalucía en Jaén.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales y fiscales, que emitieron órdenes de alejamiento respecto a la menor víctima, que se encuentra fuera de Andalucía a cargo provisionalmente de otros familiares. EFE

