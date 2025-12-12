Espana agencias

Detectados tres nuevos jabalíes con peste porcina africana en Cerdanyola del Vallès

Madrid, 12 dic (EFECOM).- El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha detectado tres nuevos casos positivos de jabalíes infectados con la peste porcina africana (PPA) en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), lo que eleva el número total a 16, todos ellos localizados en ese término municipal, según ha informado el Ministerio de Agricultura.

La Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve) eleva a siete el número de focos declarados desde que se detectó el primero el pasado 27 de noviembre.

Los nuevos focos se encuentran localizados en las inmediaciones de los notificados con anterioridad y dentro del perímetro del área de mayor riesgo en la zona infectada, que incluye a los municipios situados dentro de un radio de 20 kilómetros.

Además, se han analizado otros 115 animales muertos en el medio natural o encontrados en carreteras o vías ferroviarias en la zona infectada y sus alrededores que han resultados negativos.

En cuanto a las actuaciones en granjas y otros establecimientos de porcino, los Servicios Veterinarios Oficiales de la Generalitat mantienen sus controles y, si procede, la toma de muestras en las 55 explotaciones localizadas en la zona infectada.

De momento, no se ha detectado sintomatología ni lesiones compatibles con la peste porcina africana en ninguna de ellas. También se han inspeccionado sus medidas de bioseguridad

El ministerio ha incidido en que se mantiene "un alto nivel" de alerta con refuerzo de vigilancia pasiva y bioseguridad en explotaciones de porcino y en poblaciones de jabalíes silvestres, tanto en Cataluña como en el resto de las comunidades autónomas.

El departamento ha recordado que la PPA es una enfermedad no zoonósica, por lo que las personas no son susceptibles de contagiarse ni por contacto con los animales ni por la ingestión de productos derivados de ellos.

El impacto se centra en el ámbito comercial porque la declaración de focos ha llevado a unos cuarenta países a bloquear más de un centenar de certificados sanitarios de exportación.

Esos países no aceptan la regionalización, es decir, vetan la entrada de productos desde toda España y no sólo desde la zona afectada. EFECOM

