Condenan a una empresa por rescindir el contrato a una mujer días antes de incorporarse

Logroño, 12 dic (EFECOM).- La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de La Rioja ha condenado a una empresa a indemnizar con 11.876 euros a una mujer a quien seleccionó para desempeñar un puesto de administrativa y a la que comunicó la rescisión del contrato días antes de incorporarse a su nuevo puesto de trabajo.

La sentencia ha estimado un recurso por incumplimiento de contrato y afirma que la empresa incurrió en una ruptura unilateral injustificada de una oferta firme de contratación indefinida, comunicada apenas unos días antes de la fecha prevista de incorporación, ha detallado este viernes el TSJ de La Rioja en una nota.

La demandante trabajaba en una empresa logística con un contrato indefinido a tiempo completo y, desde el 27 de octubre de 2022, disfrutaba de una reducción de jornada a seis horas para cuidar a su hijo y el 9 de marzo de 2023 comunicó su baja voluntaria.

Dos semanas antes había sido contactada, a través de un correo electrónico, por la sucursal de Barcelona de una mutua laboral sobre un puesto de administrativa, tras lo que fue seleccionada y se le comunicó la decisión de incorporarla a la plantilla de Logroño el 11 de abril.

El coordinador de la delegación le remitió el 21 de marzo un correo electrónico con detalle de la documentación que debería aportar para formalizar el contrato, pero el 3 de abril recibió otro correo, enviado por el delegado de zona de La Rioja, en el que se le indicaba que la empresa había decidido no cubrir esa plaza por motivos organizativos, por lo que no se procedería a su incorporación.

La demandante, el 3 de mayo, inició una nueva relación laboral con otra empresa a tiempo completo y, el 13 de junio, la mutua demandada cubrió el puesto al que ella se postuló.

La Sala de lo Social ha recordado que la indemnización por daños y perjuicios derivados de la responsabilidad contractual no nace automáticamente del incumplimiento, sino de la efectiva producción de un daño acreditado. EFECOM