Chivite opina que al PSOE "le ha faltado rapidez y contundencia" ante el acoso sexual

Pamplona, 12 dic (EFE).- La presidenta de Navarra y secretaria general del PSN-PSOE, María Chivite, ha exigido "contundencia" ante las denuncias por acoso sexual, y ha lamentado que eso precisamente, "rapidez y contundencia", le ha faltado a su partido en relación con los hechos conocidos en los últimos días.

En declaraciones a los medios de comunicación, la dirigente socialista ha reconocido que le duele "especialmente" que este tipo de casos se produzcan en el seno del PSOE, "el único partido que cuenta con un protocolo", ha remarcado, a lo que ha añadido que "debe mejorarse en aras a la protección de las víctimas, a la garantía de las víctimas y a una actuación rápida, eficaz y justa".

"Mi absoluto rechazo a toda aquella persona que haya cometido cualquier actuación de sexismo, de machismo o de cualquier tipo de acoso", ha aseverado Chivite, quien ha considerado también "necesaria" una disculpa hacia las víctimas.

En primer lugar y tras denunciar que las mujeres se enfrentan al machismo en su día a día en cualquier ámbito, ha condenado todo tipo de acoso y trasladado su solidaridad a las víctimas.

Como sociedad, "la gran transformación que tenemos que hacer es la transformación igualitaria", ha sostenido Chivite quien, a modo de ejemplo, ha comentado que: "Esto de que en lugar de presidenta te digan buenos días bonita, buenos días guapa, no se lo dicen a un presidente".

En relación con la reunión que el PSOE mantiene este viernes con sus responsables de Igualdad, al que asiste la representante del PSN,ha expresado su deseo de que corrijan estas deficiencias en la atención a las víctimas.

Desde Navarra, ha subrayado, "desde el minuto uno" denunciaron y rechazaron el caso Salazar. "Hemos sido absolutamente contundentes y queremos que todo el PSOE sea igual de contundente que lo ha sido el Partido Socialista de Navarra", ha concluido. EFE

(foto) (video)