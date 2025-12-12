Espana agencias

Catarroja (Valencia) condena el asesinato machista de su vecina y revisará sus protocolos

València, 12 dic (EFE).- El Ayuntamiento de Catarroja (Valencia) ha celebrado este mediodía un minuto de silencio para expresar su "más absoluto rechazo a la violencia machista y su solidaridad ante el presunto asesinato de Natividad", ocurrido esta semana, y ha convocado una mesa multidisciplinar de violencia de género para revisar los protocolos.

Tras el homenaje, la alcaldesa de la localidad, Lorena Silvent, ha leído un manifiesto en repulsa de los hechos que han causado la muerte de una vecina de la localidad que ya "descansa en el cementerio del pueblo".

"Hoy estamos al lado de Nati y de su familia, a la que quiero mostrar el máximo respeto, cariño y acompañamiento en estos momentos tan duros", ha añadido, según un comunicado del ayuntamiento, y ha recordado que la investigación judicial está en marcha para "poder aplicar la máxima condena y hay que esperar los informes médicos".

Cuando la Delegación del Gobierno confirme este asesinato como un caso de violencia machista, el Ayuntamiento de Catarroja decretará tres días de luto para mostrar todo su apoyo a la familia y volverá a salir a la calle "a decir que no aceptamos -ha señalado- que se minimice la violencia hacia las mujeres ni aceptamos un paso atrás en nuestros derechos".

En este sentido, la alcaldesa ha informado de que el próximo martes se ha convocado una mesa multidisciplinar de violencia de género para revisar los protocolos de coordinación del ayuntamiento en esta materia y reforzar la prevención.

Este miércoles, el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Sueca decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido como supuesto homicida de Natividad, su pareja, en una vivienda de Catarroja.

El magistrado tomó esa decisión tras ordenar a la Guardia Civil que volviera a detenerlo después de la muerte de la víctima en un centro hospitalario de Valencia, y al que le atribuye inicialmente, y sin perjuicio de calificación posterior, la presunta comisión de un delito de homicidio y un delito de maltrato habitual.

El hombre había sido arrestado ya en una primera ocasión el pasado fin de semana y fue puesto a disposición judicial este martes, por la mañana, mientras su pareja seguía hospitalizada, en estado muy grave, debido a un fuerte traumatismo craneoencefálico.

Tras la declaración de varios testigos, el magistrado convocó una vista en la que la Fiscalía, única acusación personada en la causa, no pidió la prisión preventiva, por lo que decretó la libertad provisional con prohibición cautelar de comunicación y de aproximación a menos de dos kilómetros de la víctima.

El TSJCV indicó que no constan denuncias previas por hechos de violencia de género del detenido respecto de la víctima, aunque el hombre, de 43 años, sí tiene antecedentes penales de este tipo respecto a otras mujeres.

La agresión se produjo la madrugada del sábado pasado en un domicilio de Catarroja, y la mujer, de 48 años, murió en la UCI de un hospital tres días después de su ingreso a causa de las lesiones sufridas.

Al parecer, el hombre llamó al teléfono de emergencias 112 para avisar de que la mujer se había caído y golpeado la cabeza, si bien los servicios médicos alertaron de que las heridas que presentaba no se debían a una caída accidental, según fuentes municipales. EFE

