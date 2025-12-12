Carmen Calvo pide que caiga todo el peso de las normas y de la justicia sobre los acosos

Pamplona, 12 dic (EFE).- La presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado que "la única manera de sanar" ante los casos de acoso sexual en el seno del PSOE es "abrir las compuertas" y que, contra los presuntos autores de esos hechos, caiga "absolutamente todo el peso" de las normas del partido y de la justicia "sin paliativos".

Calvo, tras asistir a la celebración de los 25 años de historia del Consejo de Navarra, ha señalado a los medios de comunicación que el asunto "ha empezado mal" porque han ido "lentos". "Ya está, ha empezado mal, pero tendrá que terminar bien, porque mi partido es un partido comprometido con lo que significa el feminismo para la democracia", ha declarado.

"Evidentemente", ha destacado, "las ideas de un partido no quiebran por una situación durísima de esta naturaleza, al contrario, reaccionar frente a esto nos dará mucha más fuerza de la lucha de la que venimos y en la que vamos a continuar".

Tras indicar que le consta que en el seno del partido "se están moviendo todas las piezas" ante estos casos de acoso sexual, ha apuntado que, en cualquier caso, "los compañeros que en su fuero interno sepan que han hecho esto, ya saben que no puede ser militantes del Partido Socialista".

Ser socialista "es completamente incompatible con atropellar los derechos de las mujeres, su libertad y la integridad de sus cuerpos", ha dicho.

Por tanto, ha incidido, hay que "denunciarlo y poner luz y taquígrafos para todas en cualquier lugar" y "ayudar a la justicia para que todo se acabe conociendo".

"Y que cunda el ejemplo, primero para las mujeres que estén siendo en este momento acosadas en cualquier lugar, que cunda el ejemplo en todas las organizaciones en las que las mujeres se callan por miedo", ha enfatizado.

Calvo ha recordado que en España ha habido 8 mujeres asesinadas en 14 días y no ha visto "a este país lamentarse ni levantarse horrorizado por esto".

Esta cifra de mujeres asesinadas, ha considerado, "no ocurre si no hay debajo un magma de violencia de acoso y he pedido levantar "la alfombra" y que "esto termine donde tiene que terminar, que es en la justicia". EFE

