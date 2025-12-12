Espana agencias

Carmen Calvo pide "limpiar" el PSOE y que salgan quienes hayan hecho algo indebido

Barakaldo (Bizkaia), 12 dic (EFE).- La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha pedido a sus compañeros del PSOE que hayan hecho algo “que no han debido hacer” que salgan “pronto” para “limpiar” la organización.

Calvo ha realizado estas declaraciones en Barakaldo tras recibir este viernes el Premio Lentxu Rubial por la Igualdad, que otorga la Asociación 13 Rosas Rojas, con la colaboración de la Fundación Ramón Rubial, por representar los valores de la democracia y su defensa de la igualdad entre hombres y mujeres.

La exvicepresidenta del Gobierno ha recibido el Premio Lentxu Rubial por la Igualdad en el ámbito nacional, mientras que la ex secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García, la sido distinguida en el ámbito provincial por su lucha por la igualdad laboral de las mujeres, y la asociación animalista Lagunak de Barakaldo, en el ámbito local.

En su discurso tras recibir el premio, Calvo ha señalado que “si hay algún compañero de filas que todavía tenga que remirarse algo que haya hecho y que no ha debido hacer, que salga pronto y lo diga y acabemos con esto” para limpiar “una organización impecable”.

Calvo ha señalado que “tal vez de esto tan duro y tan difícil tengamos que sacar una lección para nosotros y para todos: hay que limpiar”.

“Las mujeres no podemos consentir que se nos mire sin respeto, que se invadan nuestros cuerpos, que alguien piense que es tan superior que puede ir a por nosotras”, ha destacado.

Ha asegurado que “el feminismo es el tuétano” de la democracia y representa “lo mejor de la defensa de los derechos humanos y de un sistema de convivencia y político” y ha lamentado que en la lucha por la igualdad falte “la otra rueda que son los hombres”, a los que ha pedido que “revisen” su comportamiento.

La secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, ha afirmado que el PSOE “tiene al feminismo como referente ético” y que en situaciones “dolorosas” actúa “con prudencia y con la máxima contundencia como ya lo está haciendo”, y ha asegurado que “no hay cálculos políticos frente a los derechos de las mujeres”.

Ha criticado a quienes “usan a las mujeres como estrategia de desgaste del Gobierno” y ha considerado que no están para “dar lecciones de feminismo o de igualdad” los que “pactan con partidos que llevan en sus listas electorales a condenados por violencia machista”. EFE

