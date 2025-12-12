Espana agencias

Buscan a una persona arrastrada por el mar en Arona (Tenerife)

Santa Cruz de Tenerife, 12 dic (EFE).- Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias busca a una persona que podría haber sido arrastrada por el mar en la playa de La Arenita, en la localidad de El Palmar, en Arona (Tenerife).

Según ha informado a EFE el 112 Canarias, durante la tarde de este viernes recibieron varios avisos alertando de que una persona se habría precipitado al mar.

También participan en las labores de búsqueda Salvamento Marítimo, un grupo de bomberos y más miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Canarias se encuentra desde este viernes en situación de alerta por lluvias, fenómenos costeros, vientos y oleaje en todo el archipiélago por el paso de la borrasca Emilia, que puede dejar precipitaciones de hasta 100 litros por metros cuadrado en doce horas, rachas de viento de entre 70 y 100 km/h y olas de hasta 9 metros. EFE

