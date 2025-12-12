Espana agencias

Brasil cierra el año de líder con más ventaja sobre Portugal y España

Redacción deportes, 12 dic (EFE).-La selección de Brasil, con 1.674,04 puntos, cerrará el año nuevamente en lo más alto de la clasificación Mundial de fútbol sala masculino de la FIFA, consolidando su hegemonía histórica en la modalidad.

Los seis veces campeones del mundo han ampliado ligeramente su ventaja sobre Portugal (1.536,17) y España (1.529,67), que completan el podio sin variaciones respecto a la última actualización, y tampoco se han producido cambios en las siete primeras posiciones, que mantienen un orden estable en la parte alta de la tabla.

La única alteración dentro del top 10 ha sido el intercambio de posiciones entre Ucrania, ahora octava con 1.415,81 puntos, y Kazajistán, novena con 1.400,60. El resto de la zona noble permanece inalterada, con Argentina (4), Irán (5), Marruecos (6), Rusia (7) y Francia (10) manteniendo sus lugares.

El movimiento más destacado dentro del top 20 llega con las irrupciones de Polonia, que asciende tres posiciones hasta la 19 plaza, y Vietnam, que firma un histórico ingreso en el puesto 20 tras subir seis escalones.

Desde la última edición del ranking se han disputado 230 encuentros internacionales, incluyendo clasificatorios para la Copa Asiática de Futsal 2026 y la Eurocopa de Fútbol Sala 2026 de la UEFA.

Cinco selecciones lograron avances de dos cifras: República de Corea (57, +16), Montenegro (78, +16), Mozambique (85, +12), Dinamarca (61, +11) y Malasia (70, +11).

Además, Hungría protagonizó una destacada progresión al sumar 44,9 puntos, la ganancia más alta del periodo, que le permitió escalar hasta la 32 posición. Finalmente, Pakistán (138) y Bangladés (139) celebran su debut histórico en la clasificación tras disputar por primera vez partidos oficiales en la fase previa de la Copa Asiática de Futsal.EFE

