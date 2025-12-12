Espana agencias

Besteiro conoció en octubre una acusación de acoso contra Tomé, le preguntó y él negó todo

Santiago de Compostela, 12 dic (EFE).- El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha admitido este viernes que conoció en el mes de octubre un supuesto acoso del que se acusaba al ya expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, por lo que le pidió explicaciones, pero él lo negó todo.

Tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional, Besteiro ha dicho que supo del relato por “una tercera persona”, que fue la que le habló de una “posible víctima”, pero, sin embargo, no se registró denuncia alguna hasta esta semana, ha contado.

Por ello, el PSOE entiende que sí actuó con “rapidez y contundencia” desde el momento en que se registró la denuncia en el canal interno del PSOE.

“El partido no miró para otro lado”, ha dicho el líder socialista en su intervención ante la prensa, y ha insistido en que se le pidió a Tomé la dimisión de todos sus cargos, institucionales y orgánicos, justamente el mismo día en el que se conoció la denuncia.

Posteriormente, Besteiro ha aclarado que él desconoce si el caso del que se enteró en octubre es el mismo que ha motivado una denuncia, porque no conoce la identidad de la denunciante, ya que es un trámite que se realiza de manera "anónima".

Besteiro sí sabe, no obstante, sobre quien se realizó el supuesto acoso que le relataron en octubre, pero insiste en que no conoce si se corresponde con la denuncia interpuesta, dado que “no lo podemos saber”. Ese anonimato es “una garantía” que el partido ofrece a las denunciantes, ha subrayado.

Ha explicado, entre preguntas y repreguntas que, en el caso de octubre, él se reunió con la persona que le trasladó la existencia de esta víctima y, posteriormente, la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, también mantuvo otro encuentro.

Tras ello, la responsable de Organización en Lugo, Pilar García Porto, también mantuvo dos encuentros más con esa persona informante.

Según Besteiro, en estas entrevistas, mantenidas entre los meses de octubre y noviembre, se animó a la interlocutora a que instase a la víctima a denunciar.

“La respuesta fue clara: la dirección del Partido Socialista de Galicia ante cualquier conducta machista y en cualquier contexto siempre tuvo y tendrá la misma respuesta, escuchar y animar a denunciar. Eso fue lo que hicimos y es lo que haremos”, ha precisado.

Tras conocer el caso, “nos dirigimos al presunto acosador para pedirle explicaciones” y él “negó los hechos”, ha puntualizado.

El líder de los socialistas gallegos ha defendido su modo de proceder y ha añadido que no pudo tomar más decisiones durante estos meses debido a que la denuncia no se había formalizado y “nadie” puede denunciar por una víctima.

“La víctima debe estar de acuerdo para denunciar. Es su derecho”, ha subrayado el dirigente del PSdeG, que ha reiterado que “hasta esta semana” no se produjo “ningún tipo de denuncia formal”.

A su juicio, el transcurso de los hechos demuestra que el partido “actuó con contundencia e inmediatez”. En ese sentido, ha contado que las decisiones tras la denuncia se han tomado en conjunto con la dirección del PSOE.

José Tomé, quien tras ser denunciado por acoso sexual pidió la baja cautelar como militante del PSOE, formalizó en esta jornada su renuncia al cargo pero sin entregar su acta, como le exige el PSdeG y pide el BNG, socio de gobierno en la institución, y sin aceptar los hechos. EFE

