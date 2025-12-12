Espana agencias

Benidorm presenta su candidatura para acoger el Mundial de Ciclocross en 2031

Guardar

Benidorm (Alicante), 12 dic (EFE).- Benidorm ha presentado su candidatura para ser sede oficial de los Campeonatos del Mundo UCI de Ciclocross en 2031, según han anunciado este viernes las autoridades locales.

El anuncio se ha producido durante la presentación de la cuarta edición de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI Benidorm Costa Blanca 2026, que se celebrará el próximo 18 de enero.

Los Campeonatos del Mundo UCI son el mayor evento internacional del ciclocross y suelen disputarse entre finales de enero y principios de febrero, una vez concluida la Copa del Mundo, como colofón de la temporada. La última vez que España acogió unos Mundiales de Ciclocross fue en 1990, en Getxo.

De prosperar la candidatura, será la segunda ocasión en la que Benidorm acoja unos Campeonatos del Mundo de ciclismo.

En 1992, la localidad alicantina celebró unos históricos Mundiales de carretera en los que el italiano Gianni Bugno se proclamó campeón del mundo en la prueba profesional masculina, mientras que en la contrarreloj por equipos femenina se impuso la selección de Estados Unidos.

Benidorm comenzó a apostar por el ciclocross en 2023, cuando organizó por primera vez una prueba de la Copa del Mundo UCI, con un éxito deportivo, de público y de repercusión.

Cada año, este evento congrega a unos 16.000 espectadores en los parques de El Moralet y Foietes, atrayendo una notable afluencia de visitantes a los hoteles y restaurantes de la ciudad y su entorno.

En el plano deportivo, su palmarés es tan breve como ilustre, con victorias de Mathieu Van der Poel (2023), Wout van Aert (2024) y Thibau Nys (2025) en la categoría élite masculina, y tres triunfos de la dominadora Fem van Empel en la femenina.

De cara a su próxima edición, prevista para el domingo 18 de enero de 2026, la Copa del Mundo de Ciclocross UCI Benidorm Costa Blanca ha preparado un circuito lleno de novedades.

La más destacada es una meta en ligera subida que obligará a los ciclistas a esprintar, además de un arenero de un centenar de metros en la zona de la antigua recta de meta.

Por el momento, han confirmado su participación en categoría élite masculina el vencedor de la pasada edición, Thibau Nys, y el vigente campeón europeo, Toon Aerts.

También ha incluido la prueba en su calendario provisional el actual dueño del maillot arcoíris, Mathieu Van der Poel, una de las grandes estrellas del ciclismo mundial.

“Va a ser una nueva fiesta”, afirmó Pascual Momparler, organizador de la Copa del Mundo UCI Benidorm Costa Blanca.

“Este año redoblamos la apuesta con un rediseño del recorrido para que las carreras sean más espectaculares. Las novedades van a servir para endurecer la competición y hacerla todavía más apasionante”, añadió.

Sobre la candidatura para los Campeonatos del Mundo de 2031, Momparler aseguró que “desde la primera edición queríamos ser considerados como posible sede mundialista, y la propia UCI estaba interesada porque guardaba un buen recuerdo de aquella cita de 1992”.

“Nos tocaba demostrar que estábamos capacitados, y lo hemos conseguido. Somos ciudad candidata”, concluyó. EFE

pvb sm/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

UPF ve un "giro constitucionalmente letal" en la sentencia a García Ortiz: "Ya no se condena porque algo esté probado"

La principal asociación progresista de fiscales cuestiona que la condena del Tribunal Supremo a García Ortiz vulnera la presunción de inocencia, al basarse en hipótesis, no certezas, y alerta sobre el deterioro de garantías fundamentales en procesos penales

UPF ve un "giro constitucionalmente

La AN permitirá "muy condicionadamente" que testifiquen Villarejo y otros cuatro policías en el juicio a los Pujol

El tribunal responsable del proceso contra los Pujol ha fijado condiciones estrictas para la intervención de cinco agentes vinculados con la Operación Cataluña, entre ellos Villarejo, cuya declaración podría incorporarse como prueba documental por sugerencia judicial

La AN permitirá "muy condicionadamente"

La fiscal andaluza valora la llegada de Peramato y pide respeto a los fallos judiciales

Infobae

El PSOE expedienta de oficio al senador Javier Izquierdo sin que haya denuncias contra él

Infobae

Grant Thornton incorpora al despacho de abogados Font Digital Law

Grant Thornton incorpora al despacho
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE expedienta a Izquierdo

El PSOE expedienta a Izquierdo por las informaciones de acoso sexual y cierra la puerta a Salazar: el partido defiende su actuación con “contundencia”

Pedro Sánchez, Persona del Año para la revista ‘L’Espresso’ por ser “un líder capaz y referente de otra política”

Nuevos requerimientos de la UCO en Correos, Hacienda y Transición Ecológica por la trama Leire Díez

Óscar Fernández Calle, un enfermero y empresario de la hostelería que ahora encabeza las listas de Vox para las elecciones autonómicas de Extremadura

Llegan a España las pastillas de heroína de Colombia: la Policía realiza la primera incautación de la historia en Madrid

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

El índice del INE para la revisión de los contratos de alquiler escala en noviembre hasta el 2,29%, el dato más alto desde su creación

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 12 diciembre

El Ibex 35 supera la barrera de los 17.000 puntos por primera vez en la historia del índice

DEPORTES

El atleta español Mo Katir

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo

Paddy Pimblett, rival de Topuria, sobre el parón del campeón: “No nos caemos bien, pero le deseo todo lo mejor con su familia”