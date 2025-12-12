Barrenetxea, Zubeldia y Ounahi, principales novedades en los onces de Anoeta

San Sebastián, 12 dic (EFE).- Barrenetxea y Zubeldia, por parte de la Real Sociedad, y Ounahi, en el Girona, son las principales novedades en los onces de Sergio Francisco y Míchel para el encuentro que abrirá este viernes la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports en Anoeta.

Sergio Francisco no ha innovado demasiado para recibir al Girona en Anoeta. Barrenetxea y Zubeldia vuelven al once tras varios partidos fuera, Gonçalo Guedes hará de falso '9' con las ausencias de Óskarsson y Oyarzabal, y Sadiq volverá a partir desde el banquillo después de dos titularidades consecutivas.

Míchel repite con Ounahi como titular tras el permiso que recibió el marroquí para disputar esta jornada antes de partir a la Copa África. Blind acompañará a Vítor Reis en el centro de la zaga y Vanat será la referencia en ataque.

Onces confirmados:

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Carlos Soler, Brais Méndez; Guedes, Barrenetxea y Kubo.

Girona: Gazzaniga; Arnau Martínez, Vítor Reis, Blind, Álex Moreno; Witsel, Iván Martín, Ounahi; Tsygankov, Gil y Vanat. EFE

asr/ism