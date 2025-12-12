Espana agencias

Baleares recibe en tres días a 425 migrantes en 26 pateras procedentes de Argelia

Palma/Ibiza, 12 dic (EFE).- En las tres últimas jornadas, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado en el mar o interceptado en tierra a 425 migrantes llegados a las costas de Baleares en 26 pateras procedentes de Argelia.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en las islas, el martes se registró la llegada a Mallorca y Formentera de 171 personas en 10 embarcaciones.

El miércoles arribaron a las costas de Mallorca, Ibiza y Formentera, o fueron rescatados en su entorno marítimo, 189 migrantes en 13 pateras.

Este jueves, pasada la medianoche, agentes del instituto armado interceptaron a 24 migrantes subsaharianos llegados a la Marina Botafoc, en la ciudad de Ibiza.

Las dos últimas intervenciones, de las que informó la Delegación del Gobierno a última hora de la noche del jueves, se produjeron en Formentera, donde fueron arrestadas 17 personas de origen magrebí a las 8:45 horas en la playa de Migjorn, y a las 12:30 horas en la playa ibicenca de S'Estanyol, donde habían desembarcado 24 personas de la misma procedencia.

En lo que va de año, han llegado 395 pateras a Baleares con al menos 7.322 migrantes a bordo, según el recuento de EFE a partir de los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno.

Durante 2024 arribaron al archipiélago por vía marítima 5.882 inmigrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior. EFE

