Aprobado el plan que mejorará el seguimiento del largo superviviente de cáncer infantil

Madrid, 12 dic (EFE).- El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha aprobado este viernes el Plan de Seguimiento Individualizado del Largo Superviviente de Cáncer Infantil, que establece un modelo de atención estructurada, homogénea y coordinada para quienes han superado un cáncer diagnosticado en la infancia.

Con este plan, que forma parte de la Estrategia Nacional del Cáncer consensuada con comunidades autónomas, sociedades científicas y asociaciones de pacientes, se trata de dar respuesta al incremento sostenido de la supervivencia a largo plazo debido a los avances en diagnóstico y tratamiento.

Diversos estudios evidencian que los principales obstáculos detectados hasta ahora en el seguimiento de estas personas han sido la falta de coordinación asistencial, la indefinición del responsable clínico del seguimiento y la existencia de necesidades psicosociales no cubiertas.

El plan se fundamenta en cinco ámbitos de intervención: el seguimiento médico orientado al manejo de efectos tardíos y a la prevención terciaria; el apoyo psicológico continuado; la rehabilitación social incluyendo aspectos educativos y laborales; el empoderamiento de los pacientes; y la coordinación multidisciplinar entre los proveedores de atención.

Se trata de un documento complementario al informe de alta hospitalaria y se estructura en dos bloques.

El primero recoge la situación actual del paciente, con información detallada sobre el diagnóstico, los tratamientos recibidos, los efectos secundarios, el seguimiento por otras especialidades, la atención psicológica y social, la evaluación de la fertilidad y del desarrollo puberal, la participación en ensayos clínicos si los hubiera, los diagnósticos de enfermería y los datos de contacto del profesional de enlace y del farmacéutico hospitalario.

Y el segundo marca los próximos pasos del seguimiento, con un cronograma de consultas y pruebas acordadas entre los equipos de atención hospitalaria y primaria, incluyendo controles analíticos, cribados oncológicos, revisiones oftalmológicas, endocrinas, cardiológicas, neurocognitivas, de crecimiento, además de pautas específicas según el tratamiento recibido y el riesgo individual.

Incluye también indicaciones sobre derivación a servicios de fisioterapia o rehabilitación, atención psicológica especializada, trabajo social y asesoramiento genético en los casos indicados.

El plan contiene un listado exhaustivo de posibles efectos secundarios a medio y largo plazo, como disminución de la densidad mineral ósea, alteraciones tiroideas, cardiotoxicidad, dificultades neurológicas, problemas de fertilidad, astenia o linfedema, entre otros. Para cada uno de ellos se detallan recomendaciones para el paciente y acciones clínicas posibles según criterio profesional.

Finalmente, añade una serie de recomendaciones generales dirigidas a pacientes y personas cuidadoras, entre las cuales se incluyen mantener un peso adecuado, seguir una alimentación basada en la dieta mediterránea, adaptar la actividad física al estado de salud, evitar el consumo de alcohol y tabaco, utilizar fotoprotección solar y prestar atención a signos clínicos que puedan indicar una recaída o la aparición de un segundo tumor.

Asimismo, se proporcionan enlaces a recursos informativos del Ministerio de Sanidad y se ofrece información sobre asociaciones de pacientes y apoyos disponibles en la comunidad. EFE

