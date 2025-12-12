Ansotegi confiesa que el partido ante el Depor será especial "por el ambiente y el rival"

San Sebastián, 12 dic (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad B, Jon Ansotegi, ha confesado este viernes que el encuentro del sábado ante el Deportivo en Riazor será un partido especial "por el ambiente y el rival".

Sobre el conjunto gallego, uno de los punteros de la clasificación, ha comentado que tiene jugadores "de Primera División" por lo que será un encuentro "muy complicado".

A pesar de que el Deportivo llega tras perder en casa ante el Castellón, Ansotegi no cree que haya "dos encuentros iguales". "Vamos a intentar hacer un buen partido", ha subrayado.

"Tenemos que ser sólidos defensivamente, pero también tenemos que ser valientes con el balón. Ellos pueden jugar y presionar de diferentes maneras y eso es rico para nosotros, para aprender e identificar esos movimientos", ha analizado sobre el juego del Deportivo.

La Real B todavía no ha sumado fuera de casa y visitará uno de los campos más peligrosos. "Vamos a intentar plantear un buen partido, jugarles de tú a tú, tener el balón y competir. Si hacemos eso estaremos más cerca de ganar", ha dicho el técnico txuri urdin. También ha mencionado que su equipo irá a A Coruña con "todas las ganas del mundo" de romper la mala racha fuera de casa.

El 'Sanse' está a pocos puntos de la zona roja de la tabla, algo que no preocupa demasiado al entrenador porque, según ha comentado, tiene claro que la Real B busca "competir" y no presta "demasiada atención a la clasificación".

En cuanto a las bajas, el técnico de Berriatua no podrá contar con los lesionados Orobengoa, Lebarbier y Beitia, pero ha confirmado que Gorka Gorosabel y Mikel Rodríguez están disponibles para jugar. También recupera a Kazunari Kita tras cumplir sanción ante el Sporting.

"Estamos para formar a jugadores y estoy contento con eso. El otro día salí jodido tras perder ante el Sporting, pero pensando en frío está siendo una experiencia muy buena. Siento que estoy siendo injusto con algunos jugadores", ha concluido. EFE

asr/cl/jpd