Álvarez (UGT) pide al Gobierno que apruebe la subida del SMI antes de acabar el año

Martorell (Barcelona), 12 dic (EFECOM).- El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, ha pedido este viernes al Gobierno que lleve la aprobación de la subida del SMI (salario mínimo interprofesional) al consejo de ministros antes de que acabe el año, así como la norma que asegure que el incremento no se absorba con pluses.

En declaraciones a los periodistas durante el acto de inauguración de la planta de ensamblaje de celdas de baterías de Seat en Martorell, Álvarez se ha mostrado optimista respecto a la posibilidad de acordar una subida del SMI. "Vamos en la buena dirección", ha dicho.

En este punto, ha instado al Ejecutivo a aprobar la subida del salario mínimo antes de que se acabe el año.

"Pido al Gobierno que lo hagamos rápido. Estamos en la buena dirección para llegar a un acuerdo para que el SMI cumpla las normas europeas. Los que no quieren que suban tienen que explicar cómo cumpliremos la carta europea que dice que debe ser el 60 % del salario medio", ha apuntado.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este viernes que intentará pactar con patronal y sindicatos la subida del SMI de 2026, un tema en el que ha pedido a los agentes sociales "estar a la altura".

Álvarez ha pedido también a la patronal CEOE que se implique más en la lucha contra la violencia contra las mujeres en las empresas.

"Le pido que tenga en consideración que hay que acabar con los cerdos que continúan acosando a las mujeres en las empresas y que, en muchos casos, son mandos intermedios, sobre todo en el sector servicios, que da empleo a más mujeres", ha dicho. EFECOM

