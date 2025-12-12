Almeyda recupera efectivos para recibir al Oviedo

Sevilla, 12 dic (EFE).- El técnico argentino del Sevilla, Matías Almeyda, ha recuperado este viernes para recibir el próximo domingo al Oviedo a cuatro de sus defensas, Kike Salas, Ramón Martínez, el chileno Gabriel Suazo y Juanlu Sánchez, y al centrocampista belga Adnan Januzaj tras superar sus respectivas dolencias.

Estos cinco futbolistas se han ejercitado con el grupo en la ciudad deportiva sevillista, descargan la poblada enfermería sevillista y le dan al técnico de Azul mayores opciones para componer su once en un cita que los suyos afrontan para romper una racha de dos meses sin ganar y lograr su tercera victoria en el Sánchez Pizjuán.

No discurría la semana con buenos augurios por la plaga de lesiones, aunque el Sevilla ha informado de que Almeyda cuenta con cinco efectivos más después de perder ayer al central César Azpilicueta, quien tuvo que retirarse este jueves antes que concluyera el entrenamiento con una lesión en los aductores del muslo izquierdo y no pudiera ejercitarse el portero noruego Orjan Nyland por una en el sóleo de la pierna derecha.

Almeyda informará en su comparecencia semanal del parte médico de una enfermería en la que están, además, el extremo Alfon González, aquejado de un proceso febril; el central francés Tanguy Nianzou, el suizo Rubén Vargas y el central brasileño Marcao Teixeira.

Sí trabajan los dos sancionados que estarán ausentes el domingo en el Sánchez-Pizjuán, casos del delantero Isaac Romero, expulsado con roja ante el Betis, por lo que fue castigado con dos partidos; y el mediapunta Gerard Fernández 'Peque', quien vio en Mestalla la quinta tarjeta amarilla. EFE