Alemania confirma el alza de la inflación interanual al 2,3 % en noviembre

Berlín, 12 dic (EFECOM).- La inflación interanual en Alemania se situó en noviembre en el 2,3 %, después del 2,3 % de octubre y el 2,4 % de septiembre, y se estabiliza así hacia el final del año, según informó este viernes la Oficina Federal de Estadística (Destatis), que confirma así las cifras publicadas a finales del mes pasado.

"La evolución de los precios al consumo se ha estabilizado por el momento a finales de año", señaló la presidenta de Destatis, Ruth Brand.

Agregó que la subida de los precios de los servicios sigue influyendo al alza en la tasa de inflación, mientras que la evolución de los precios de la energía y los alimentos tuvo también en noviembre un efecto moderador.

Respecto a octubre, el índice de precios al consumo (IPC) bajó un 0,2 %.

Los productos energéticos se abarataron un 0,1 % respecto a noviembre de 2024, después de que en octubre lo hicieran un 0,9 %.

La energía doméstica se abarató un 1,2 % y, en particular, los consumidores se beneficiaron de precios más bajos para la electricidad -un 1,5 %- y para la calefacción urbana -un 0,7 %-, mientras el gasóleo ligero de calefacción y el gas natural subieron un 2,4 % un 0,5 %, respectivamente.

Los precios de los carburantes aumentaron un 1,6 % interanual.

Los alimentos se encarecieron un 1,2 % interanual, y se situaron por lo tanto también en noviembre, después del 1,3 % de octubre, por debajo de la media.

La última vez que se alcanzó una tasa de inflación aún más baja para los alimentos fue el 0,8 % en enero pasado.

En términos interanuales, siguieron siendo notablemente más caros el azúcar, la mermelada, la miel y otros dulces -un 9,0 %-, así como la carne y los elaborados cárnicos -un 4,2 %-.

Por contra, algunos otros grupos de alimentos se abarataron con respecto al año anterior, como las grasas y aceites -un 14,8 %-, y la verdura fresca -un 4,2 %-.

La inflación subyacente, la que no tiene en cuenta los alimentos y la energía, se situó en noviembre en el 2,7 %, después del 2,8 % de octubre.

La inflación sin tener en cuenta el impacto de la energía se mantuvo en el 2,5 %.

Los servicios se encarecieron por encima de la media, un 3,5 % interanual, al igual que lo hicieron en octubre.

Aumentaron los precios sobre todo del transporte ferroviario de pasajeros -un 11,9 %-, el transporte combinado de pasajeros -un 11,4 %- y los servicios en instituciones sociales -un 7,6 %-.

También resultaron considerablemente más caros los paquetes de viajes (7,1 %), los servicios de seguros para el transporte (6,9 %) y los servicios sanitarios a pacientes hospitalizados (un 6,5 %).

Subieron asimismo por encima de la media el mantenimiento y la reparación de vehículos (5,2 %), el suministro de agua y otros servicios para la vivienda (3,8 %) y los servicios de restauración (3,7 %).

Los alquileres netos, que siguen siendo significativos para la evolución de los precios de los servicios, aumentaron en noviembre un 2,1 %.

Los precios de los bienes en su conjunto se encarecieron en noviembre un 1,1 % interanual, y los bienes fungibles, un 1,4 %, y los de consumo duradero, un 0,6 %.

El IPC armonizado para Alemania, que se calcula con criterios comunitarios, se elevó en noviembre un 2,6 % en términos interanuales y se contrajo un 0,5 % respecto al mes anterior. EFECOM