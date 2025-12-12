Abascal apunta al "colapso" del Gobierno y pide al PP presentar una moción de censura para convocar elecciones

El líder de Vox, Santiago Abascal, considera que el Gobierno "ha colapsado" en medio de los presuntos casos de corrupción y ha vuelto a pedir al PP que presente una moción de censura contra Pedro Sánchez para convocar elecciones.

Así lo ha hecho en un mensaje publicado en la red social X, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se haya personado este viernes en Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para solicitar documentación relativa a la causa por la que está detenida la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

Abascal opina que "el colapso de la mafia no puede convertirse en colapso del Estado" y ha urgido a los 'populares' a presentar una moción de censura y convocar elecciones para que los españoles puedan "recuperar las instituciones.

Vox, que ha impulsado dos mociones de censura contra Sánchez sin éxito, insiste al PP en hacer uso de esta herramienta parlamentaria para desalojar al jefe del Ejecutivo de La Moncloa. El PP lo rechaza, argumentando que carece de los votos suficientes para sacarla adelante.