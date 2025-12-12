25-35. Noruega no da opción a la sorpresa y peleará por la triple corona

Redacción deportes, 12 dic (EFE).- La selección noruega femenina de balonmano, vigente campeona olímpica y continental, dio un nuevo paso hacia la consecución de la triple corona, tras certificar este viernes su clasificación para la final del Mundial de Países Bajos y Alemania, en la que se medirá con el conjunto germano, al imponerse por 25-35 al equipo neerlandés en las semifinales.

Un encuentro en el que las nórdicas volvieron a dejar claro el porqué de su condición como el indiscutible mejor equipo del mundo, gracias a la inmensa variedad de recursos que maneja.

Si a diferencia de lo ocurrido a lo largo del campeonato las de Ole Gjekstad no pudieron correr en la primera mitad, a causa del sensacional repliegue de las neerlandesas, no pasa nada, ya que Noruega también es superior a cualquiera en el ataque estático.

Algo que se antoja mucho más sencillo cuando, como ocurre en el caso del conjunto noruego, uno cuenta en sus filas con talentos de la talla de Henny Reistad, elegida por la Federación Internacional como la mejor jugadora del mundo los dos últimos años de manera consecutiva.

Un galardón que la central noruega, de 26 años, parece dispuesta a volver a repetir este curso tras anotar los siete primeros lanzamientos que intentó en el partido.

De hecho, hubo que esperar veintidós minutos para contabilizar el primer error de Reistad. Un fallo que llegó cuando Noruega ya había logrado abrir una brecha de cuatro goles en el marcador (8-13) que dejó sin respuesta a las locales.

Y es que no es fácil de asimilar, y mucho menos para un equipo como el neerlandés que ya se coronó campeón del mundo en 2019, que incluso haciéndolo casi todo bien, la final comenzase a ser una utopía.

Poco importó el gran partido que hicieron en la primera mitad la lateral Dione Housheer, que llegó al descanso con cinco dianas, o la veterana central Estavana Polman, ya que cada mínimo fallo de las selección neerlandesa era penalizado por Noruega.

Una dinámica que se acentuó en el arranque de la segunda mitad en el que las nórdicas castigaron con saña cada imprecisión de las locales con un contundente parcial de 1-6 que disparó la renta de las Ole Gjekstad hasta unos inalcanzables nueve goles de diferencia (15-24).

Marcador incomprensible sin la gran actuación de la veteranísima portera Katrine Lunde, de 45 años, que no estaba dispuesta a que nada ni nadie la apartase de la final en la que será su última gran competición con la selección noruega.

Partido que comenzó a pesar más en la cabeza de las jugadoras nórdicas que los muchos minutos que tenían todavía por ante los Países Bajos, que no desaprovechó la desconexión de Noruega para reducir su ventaja a menos de la mitad (21-25) a falta de algo menos de quince minutos para el final.

Un simple espejismo que se encargó de romper la otra gran estrella del equipo noruego, la 'cañonera' Nora Mork, que despertó del letargo a sus compañeras con un gol que dio inicio a un nuevo acelerón del equipo noruego que, en un visto y no visto, se puso con ocho goles de ventaja (21-29).

Diferencia que ya no dejó de crecer como reflejó el contundente 25-35 final que permitirá a Noruega, cuádruple campeona del mundo, enfrentarse este domingo con Alemania, que se impuso por 23-29 a Francia en la primera semifinal, en un duelo en el que las nórdicas tratarán de enlazar la triple corona.

- Ficha técnica:

25 - Países Bajos: Ten Holte; Malestein (3, 1p), Housheer (6, 3p), Maarschalkerweerd (1), Dulfer (-), Nusser (2) y Van Wetering (1) -equipo inicial- Duijndam (ps), Van Maurik (-), Abbingh (1), Van der Helm (-), Freriks (2), Sprengers (1), Vollebregt (1), Van der Vliet (1) y Polman (6).

35 - Noruega: Lunde; Hovden (1), Mork (5, 3p), Reistad (10, 2p), Thale Deila (3), Wollik (3) y Aardahl (3) -equipo inicial- Raasok (ps), Kristiansen (3), Skogrand (1), Live Deila (-), Aune (1), Breistol (1), Ingstad (3), Henriksen (-) y Bakkerud (1).

Marcador cada cinco minutos: 3-3, 5-6, 7-8, 9-12, 11-14 y 14-18 (Descanso) 15-22, 16-24, 20-25, 21-28, 23-32 y 25-35 (Final).

Árbitros: Konjicanin y Konjicanin (BIH). Excluyeron por dos minutos a Housheer y Van der Vliet por Países Bajos; y a Aardahl, Bakkerud, Breistol y Reistad por Noruega.

Incidencias: Segunda semifinal del Mundial de Países Bajos y Alemania disputada en el Ahoy Arena de Róterdam ante unos 9.000 espectadores. EFE

