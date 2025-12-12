116-101. Los Celtics naufragan desde el perímetro y se despiden de su racha de 5 victorias

Miami (EE.UU.), 11 dic (EFE).- Una segunda mitad fatídica desde el perímetro, con 16 fallos consecutivos, truncó las opciones de los Boston Celtics de alargar su racha de 5 victorias al hilo y provocó un revés en la casa de unos Milwaukee Bucks en los que brilló Kyle Kuzma con 31 puntos.

El español Hugo González tuvo 15 minutos de juego en los que sumó 6 puntos y 3 rebotes con un 2/5 en el tiro.

Los Celtics se mantuvieron en el partido lo que tardaron Jaylen Brown (30 puntos y 10 de 17 en el tiro) y Jordan Walsh (20 puntos y 8 rebotes) en fallar un tiro, es decir, hasta la segunda parte. Ambos firmaron una hoja de anotación perfecta con 16 y 18 puntos, respectivamente, en el cuarto inicial y en el segundo.

En el lado contrario, los Bucks se mantuvieron a flote pese a la baja por lesión de Giannis Antetokounmpo, gracias a un inmenso Kuzma que anotó 18 puntos antes del descanso y permitió que la desventaja solo fuera de siete enteros para los locales.

Fue en la reanudación cuando llegó la debacle para los Celtics, que encadenaron 16 triples seguidos errados, 12 de ellos en el tercer cuarto, en el que apenas anotaron 13 puntos con un 4 de 19 en el tiro.

Kuzma logró la mitad de los 27 puntos que lograron los Bucks en ese periodo, suficientes para marcharse al último cuarto por delante. Brown intentaba poner remedio a la falta de acierto exterior con penetraciones, pero las ayudas locales siempre le obligaban a forzar un tiro o a sacar el balón que acababa dando lugar a un nuevo triple fallado.

Después de cuatro errores seguidos desde el arco exterior en el cuarto periodo, los Celtics lograron romper la mala racha, pero para entonces ya era demasiado tarde: el marcador reflejaba un 100-89, que pronto daría lugar a un parcial de 8-2, con el que Joe Mazulla decidió sacar la bandera blanca y excluir a los menos habituales.

Entre medias, Bobby Portis había recogido el testigo de Kuzma y con once puntos casi consecutivos sentenció el partido.

En los Milwaukee Bucks, los jugadores más destacados fueron Kyle Kuzma (31 puntos y 13 de 17 en el tiro), Bobby Portis (27 puntos, 10 rebotes y 11 de 13 en el tiro) y Kevin Porter Jr. (18 puntos, 13 asistencias y 10 rebotes).

Además de Brown y Walsh, Payton Pritchard y Derrick White contribuyeron con 11 puntos cada uno para los Celtics.

Esta derrota pone fin a una racha de cinco victorias de los Celtics, que se mantienen en la tercera posición de la Conferencia Este con 15 triunfos y 10 derrotas.

Los Bucks ocupan la décima posición en el Este con un balance de 11-15, mientras esperan al regreso de Antetokounmpo, que no se espera que ocurra hasta finales de este mes. EFE