115-113. Los Rockets escapan con vida ante unos aguerridos Clippers

Miami (EE.UU.), 11 dic (EFE).- Los Houston Rockets escaparon con vida del partido que les plantearon Los Angeles Clippers (115-113), donde los angelinos Kawhi Leonard e Ivica Zubac consiguieron mantener a raya a Kevin Durant y a Alperen Sengun, y solo la diferencia en el rebote marcó la diferencia.

La victoria, sin embargo, estuvo cerca de escaparse al final para los texanos, que se sobrepusieron a un desenlace esperpéntico de Jabari Smith Jr., tras cometer dos faltas casi consecutivas en los últimos 20 segundos que dieron opciones de empate a los Clippers.

La primera llegó en un saque de banda rival que, con tres arriba en el marcador para Rockets, podría haber supuesto incluso la posibilidad de derrota si los árbitros hubieran interpretado que tuvo lugar sin el balón de por medio. La segunda, inmediatamente después de los tiros libres, fue una personal en ataque que devolvió el balón a los Clippers, quienes fallaron el tiro para empatar.

En los Rockets, Sengun contribuyó con 22 puntos y 15 rebotes, Amen Thompson sumó 20 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias y Durant se quedó en 16 anotaciones con un 5 de 14 en el tiro.

Para los Clippers, Zubac fue la principal baza en ataque, con 33 puntos, 7 rebotes y un 13 de 14 en el tiro. Leonard sumó 24 puntos y 9 rebotes con un 9 de 22 en el tiro y James Harden aportó 22 puntos y 7 asistencias.

Durant vivió un partido complicado en todo momento, con la excepción del tercer cuarto. El alero sumó 3 puntos durante la primera mitad, se recuperó con 13 en el tercero, pero se quedó a 0 en el último.

Aunque Sengun apenas anotó 10 durante la segunda mitad, logró varios palmeos ofensivos importantes en las últimas jugadas y asumió los galones cuando la presión más apretaba, incluso por delante del veterano Durant.

Los Rockets dominaron bajo ambos tableros durante la noche, obteniendo 51 rebotes (22 de ellos en ataque) por 28 de los angelinos.

A pesar de esta diferencia en el rebote, los Clippers aguantaron a los Rockets durante la primera mitad, marchándose al vestuario con una ventaja de 51-54 al descanso.

Además de la buena defensa sobre Durant, también ayudó a ello la falta de acierto de los texanos desde el perímetro, con un 5 de 19 en triples en la primera mitad.

Los Rockets no lograron dar la vuelta a la dinámica y al marcador hasta el último periodo. Con el partido igualado y menos de un minuto restante, Thompson cogió un rebote ofensivo tras varios palmeos de Sengun y anotó un 2+1 que decantó el partido para los locales.

Solo la desconcentración de Smith Jr. en las últimas jugadas estuvo a punto de costarles el partido.

Los Rockets ascienden al tercer puesto en la Conferencia Oeste con esta victoria, con un balance de 16-6, mientras que los Clippers siguen hundiéndose en la clasificación y ya son penúltimos en el Oeste con 6 triunfos y 19 derrotas, 3 de ellas consecutivas. EFE

