1-2. Tsygankov, con un doblete, sella la remontada del Girona en Anoeta

San Sebastián, 12 dic (EFE).- Tsygankov, con un doblete en la segunda parte, dio la victoria al Girona en Anoeta tras remontar el 1-0 inicial de Guedes (1-2).

En la primera mitad la Real fue superior a un gris Girona que apenas generó peligro y los donostiarras se marcharon con ventaja al descanso gracias a un gol de Gonçalo Guedes en el minuto 34. El luso acertó en un mano a mano ante Gazzaniga tras un gran pase de Zubeldia.

En el segundo acto, ninguno de los dos equipos logró tener finura en el último tercio del campo hasta que Tsygankov igualó el partido en el minuto 75 en una gran transición de los visitantes.

El ucraniano marcó el gol de la remontada en el minuto 84, de tacón, en otra gran acción del Girona para llevarse los tres puntos de Anoeta. EFE

asr/ism