0-2. El Huesca resucita en el Reino más favorable

León, 12 dic (EFE).- El Huesca logró una victoria a domicilio casi cuatro meses después en uno de los terrenos más propicios para los visitantes, el Reino de León, donde la Cultural chocó con el guardameta Dani Jiménez, que detuvo una pena máxima en la primera mitad a Manu Justo y sostuvo a su equipo, que sentenció en dos contragolpes (0-2)

El buen inicio del conjunto oscense pronto se diluyó después de tres saques de esquina casi consecutivos, para, de inmediato, tomar el mando del partido una Cultural dominadora que empezó a llegar con peligro sobre el portal de Dani Jiménez, que, progresivamente, se fue convirtiendo en protagonista de su equipo.

La primera intervención del guardameta visitante llegó al cuarto de hora sacando una buena mano abajo tras un lanzamiento de Agustín Pastoriza "Pibe", de los más activos en las primeras acciones ofensivas de su equipo.

El juego empeoró durante unos minuto, con un Huesca mejor posicionado pero con escasa presencia en ataque, hasta que a la media hora, de nuevo Pibe, tras una pared con Luis Chacón, volvió a buscar el segundo palo, con idéntico resultado final.

Fue la antesala de una jugada que pudo desequilibrar el marcador. Tras un saque de esquina de Pibe y el intento de remate de Barzic, el central Pulido golpeó en la cabeza del defensor y, tras la intervención del VAR, se pitó penalti. Lo lanzó Manu Justo y Dani Jiménez desvió el balón.

Aún tuvieron los locales una ocasión de gol antes del descanso con una acción por una banda Jordi Mboula cuyo pase atrás remató Thiago Ojedo, en buena posición, por encima del larguero.

Después del descanso, volvió a entrar mejor en el partido el equipo de Jon Pérez Bolo, pero le duró poco el atrevimiento y el dominio pasó a ser de la Cultural, que no encontraba precisión en sus acciones cerca del área, como en una cabalgada en solitario de Javier Fernández 'Bicho' cuyo remate se fue demasiado desviado.

El Huesca aprovechó una recuperación en el centro del campo para encontrar mal colocada a la retaguardia culturalista y en una rápida acción el balón llegó a Ángel Pérez, que cruzó un disparo al segundo palo para firmar el 0-1.

A partir de ese momento la Cultural acusó el golpe y el Huesca a punto estuvo de aprovecharlo.

El equipo local, sin embargo, buscó con ahínco revertir la situación, pero unas veces chocó con la inspiración de Jiménez y otras con su falta de puntería.

El Huesca sentenció el duelo con una nueva acción al contragolpe en la que Enol colocó el balón en una escuadra de Badía en el minuto 81.

- Ficha técnica:

0 - Cultural Leonesa: Badía; Víctor García (Iván Calero, M. 71), Barzic, Tomás Ribeiro, Hinojo; Mboula (Paraschiv, M. 81), Bicho, Thiago Ojeda (Diallo, M. 81), Pibe (Tresaco. M. 71); Chacón y Manu Justo (Collado, M. 71).

2 - Huesca: Dani Jiménez; Carrillo (Toni Abad, M. 85), Pulido, Iñigo Peña, Alonso; Ángel Pérez (Liberto, M. 74), Álvarez, Portillo, Dani Ojeda (Luna, M. 68); Enol (Ro, M. 85), Kortajarena.

Goles: 0-1, m.56: Ángel Pérez. 0-2, m.81: Enol.

Árbitro: Alejando Morilla (comité navarro). Amonestó a Pulido (M.33), Carrillo (M. 79) y Kortajarena (M. 93) por el Huesca.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimoctava jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Reino de León ante 7.947 espectadores. Antes del inicio del encuentro el púgil leonés Antonio Barrul fue homenajeado tras conquistar el título del WBA Iberoamericano. EFE

