Morant, sobre Ábalos: "El PSOE es un partido feminista y no lo representa un putero"

La ministra de Ciencia remarcó la separación absoluta respecto al exministro investigado, enfatizó la rapidez de las medidas internas ante delitos, defendió la expulsión inmediata en casos de acoso y destacó el compromiso socialista con los derechos de las mujeres

En respuesta a la divulgación de unos audios entre José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, que calificó como "repugnantes" por su contenido independientemente de las conclusiones judiciales, la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, reafirmó públicamente la diferenciación absoluta entre su gestión y la del exministro investigado. Según consignó el medio, Morant subrayó que nunca existió coincidencia en cargos directivos ni en contextos laborales con Ábalos, negando de forma categórica que haya ocupado el puesto de su 'número dos' en el partido. Además, remarcó que tras asumir la dirección del PSPV, solicitó a Ábalos la entrega de su acta de diputado para que “la justicia siga su camino”, y sostuvo el compromiso firme tanto con la colaboración judicial como con la respuesta contundente ante posibles delitos internos.

Tal como reportó el mismo medio, la intervención de Morant se produce tras la decisión del Tribunal Supremo de abrir juicio oral contra Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama debido a presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. El Tribunal Supremo ha resuelto mantener la prisión provisional tanto para Ábalos como para García en lo que se esclarece el desarrollo del proceso judicial. Paralelamente, la Mesa del Congreso votó de manera unánime la suspensión de los derechos parlamentarios de Ábalos hasta que se tenga una definición sobre su situación legal.

Morant explicó ante periodistas, tal como publicó el medio, que durante la candidatura del PSOE por Valencia en 2023 encabezó la lista, mientras que Ábalos figuró en segunda posición, una decisión atribuible a la dirección del PSPV de aquel momento, en la cual afirmó no poseer cargo alguno. Insistió en que nunca ha compartido ni dirección ni equipo profesional con Ábalos, aludiendo a la independencia de sus trayectorias políticas, y recalcó que no lo considera ni lo ha considerado su 'número dos' en el partido.

Consultada por periodistas tras la exigencia del ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de aclaraciones acerca de un posible vínculo con Ábalos, Morant señaló que Pérez Llorca debería enfocar su atención en asuntos relacionados con Carlos Mazón, a quien atribuyó la dirección de listas electorales en el pasado y la cifra de 230 fallecidos durante su gestión.

A raíz de la recuperación del escaño que ocupaba Ábalos en el Congreso, Morant, como registró el medio, valoró como un éxito la restitución de la titularidad de ese asiento parlamentario para el PSOE y para los votantes de la Comunidad Valenciana.

El medio también consignó su posicionamiento frente a las recientes denuncias de violencia de género y acoso dentro del PSOE. Ante las declaraciones de la diputada Ángela Férriz, quien expresó su hartazgo diciendo estar “hasta el moño” de “puteros y acosadores” en el partido, Morant mostró una postura de rechazo tajante ante cualquier manifestación de violencia machista. Argumentó que la reacción del PSOE en casos de acoso sexual es “inmediata”, poniendo como ilustración el cese del exasesor de Presidencia Francisco Salazar. Morant precisó que la separación de Salazar de sus funciones se realizó a las pocas horas de revelarse la denuncia, procediendo de inmediato a apartarlo del entorno laboral.

En el caso del dirigente gallego José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo, quien ha anunciado su dimisión como presidente de la institución aunque conservará el acta y la Alcaldía de Monforte de Lemos, Morant confirmó que al político se le exigió la baja de militancia y la entrega de sus cargos y actas, buscando dar cumplimiento a los estándares internos del partido ante conductas inadecuadas.

“Eso es lo que se espera de un partido, eso es lo que yo espero del Partido Socialista”, manifestó Morant, de acuerdo con el medio, defendiendo el protocolo y la firmeza ante hechos que vulneren la dignidad de las mujeres. Durante su intervención, insistió en el carácter feminista del PSOE y recordó la promoción de leyes orientadas a proteger los derechos de las mujeres desde la formación. Reafirmó que la escucha a las víctimas y el acompañamiento son pilares de las políticas internas: “Nosotros somos las de yo sí te creo. Creemos a las mujeres que denuncian y por tanto actuamos en consecuencia”.

Morant añadió que dentro del partido socialista la suspensión inmediata y expulsión de quienes sean señalados en casos de acoso o violencia constituye una medida permanente. Según publicó el medio, la ministra consideró que esta actuación debe servir de ejemplo para otras fuerzas políticas, sosteniendo que el PSOE acompaña a las víctimas y que tales prácticas reflejan la identidad de la formación. Además, arguyó que ninguna otra formación puede exigir una respuesta más destacada que la expulsión de quienes incurran en faltas graves dentro del entorno laboral o de militancia, consignó la fuente.

Finalmente, Morant enfatizó en sus declaraciones que el avance de la causa feminista dentro del PSOE se refleja tanto en la tramitación de iniciativas legislativas como en el proceder institucional ante acusaciones y denuncias. Destacó que los procedimientos disciplinarios abiertos y las suspensiones internas representan el estándar que la formación socialista adopta para proteger la dignidad de las mujeres en el ámbito político y laboral, tal como registró el medio.

