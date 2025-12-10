Espana agencias

Wall Street cierra en verde después de que la Fed recortara de nuevo los tipos de interés

El indicador Dow Jones sumó 1,1 % tras la reducción de tasas, mientras el S&P 500 y el Nasdaq avanzaron también. Analistas destacan expectativas de menor inflación y crecimiento, impulsando la confianza de los inversores según CNBC

Las previsiones para 2026 de la Reserva Federal apuntan a un posible nuevo recorte de tasas, aunque los mercados consideran plausible que los ajustes puedan adelantarse o ser mayores. Según informó CNBC, la sesión de este miércoles en Wall Street culminó con avances para los principales índices después de que la Fed confirmara una rebaja de tipos de interés de un cuarto de punto, situando la tasa referencial entre el 3,5 % y el 3,75 %. El Dow Jones Industriales subió 1,1 %, alcanzando las 48.057 unidades, mientras que el S&P 500 aumentó 0,7 % y cerró en 6.886 puntos, y el Nasdaq finalizó con un incremento de 0,3 % hasta los 23.654 puntos.

Tal como detalló CNBC, la decisión de la Fed cumplió con las previsiones del mercado y de parte de los analistas, quienes anticipaban otro ajuste a la baja antes de terminar el año. Este movimiento se produce en un entorno económico desafiante, marcado tanto por el impacto de los aranceles impuestos bajo la administración de Donald Trump como por la desaceleración en la generación de empleo.

De acuerdo con la herramienta CME FedWatch, existen apuestas en los mercados financieros que anticipan dos o más nuevas rebajas de tipos durante el próximo año. Algunos analistas consideran que, aunque el último recorte no profundizó de manera más agresiva, la señal de que la Fed reiniciará el incremento de su balance es positiva para los mercados. El economista senior de Interactive Brokers, José Torres, indicó a CNBC que “la falta de recortes más profundos podría haber sido vista negativamente en Wall Street. Pero el hecho de que la Reserva Federal vaya a aumentar de nuevo su balance, aunque sea lentamente, es una buena noticia. Esto genera optimismo y compensa de sobra las preocupaciones sobre que las tasas de interés puedan bajar poco en el futuro”. Torres explicó además que las proyecciones apuntan a “mayores previsiones de crecimiento, menores expectativas de inflación y expectativas de empleo neutrales”, circunstancias que han potenciado la reacción positiva de las bolsas y los rendimientos en el mercado.

Por otro lado, en el ámbito empresarial sobresalió el incremento del valor de las acciones de Warner Bros., que se revalorizaron 4,49 %. Según consignó The Wall Street Journal y reportó semanas atrás CNBC, la evolución en el precio de la compañía se produce tras la oferta pública de adquisición (opa) lanzada por Paramount, que asciende a 108.000 millones de dólares y representa un desafío directo a la opción previa presentada por Netflix, la cual valoraba Warner Bros. en 82.700 millones de dólares, incluyendo la deuda. El medio estadounidense relató que David Ellison, director ejecutivo de Paramount, mantuvo encuentros con varios accionistas de Warner en Nueva York, para recabar apoyo y persuadirles de respaldar la propuesta de Paramount sobre la de Netflix. Las maniobras en torno a Warner reflejan la intensidad de la competencia por activos clave en el sector del entretenimiento y el interés de diversas empresas por expandir su presencia en el mercado.

Dentro de otros indicadores financieros, el precio del barril de petróleo intermedio de Texas (WTI) registró un ascenso de 0,36 %, cotizándose a 58,46 dólares al cierre de la jornada, impulsado tras el anuncio de la incautación de un petrolero por parte de autoridades estadounidenses cerca de las costas venezolanas, informó EFECOM.

Algunos analistas, según publicó CNBC, interpretan la disposición de la Reserva Federal a flexibilizar su política monetaria como un factor determinante para la confianza del inversor. Añaden que la posibilidad de recortes adicionales y el mantenimiento de perspectivas favorables para el crecimiento económico refuerzan la tendencia alcista de los principales índices bursátiles estadounidenses.

La reacción positiva de los mercados, según diversos expertos consultados por CNBC, también encuentra fundamento en la perspectiva de una inflación controlada y una economía que, a pesar de los desafíos, muestra señales de dinamismo. Las expectativas de los inversores y la evolución de los mercados financieros responden tanto a los anuncios de la Fed como a la evolución de factores globales y sectoriales, incluida la competencia en industrias estratégicas como la del entretenimiento.

El panorama que se dibuja en Wall Street y los mercados asociados refleja la importancia de las decisiones de política monetaria y las operaciones corporativas de gran escala en la definición de las tendencias económicas y las valoraciones de las empresas. La combinación de recortes de tasas, perspectivas de inflación moderada y movimientos empresariales relevantes contribuye a moldear el comportamiento de los mercados en el cierre del año.

