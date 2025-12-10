Espana agencias

Urtasun tacha de "atropello" la sentencia del Supremo contra García Ortiz: "No es digna de un Estado de Derecho"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha calificado de "atropello" la sentencia del Tribunal Supremo que condena al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos, que a su juicio "no es digna" de un Estado de Derecho.

El también portavoz de Sumar ha exclamado, tras analizar el contenido de la resolución, que se ha condenado a García Ortiz "sin pruebas" y que no le parece que esta sentencia sea "seria" sino más bien un "auto de fe".

"Creemos que se ha cometido un atropello y que es una sentencia con un objetivo más político, de interferencia política en la vida española, que no una sentencia digna de un Estado de Derecho", ha zanjado para expresar su rechazo con "toda contundencia" a este fallo judicial.

