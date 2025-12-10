Socios y oposición afean una vez más al Gobierno su postura sobre el Sáhara y su alineamiento con Marruecos

Entre los aspectos más debatidos por los diputados destacó la inquietud ante la posibilidad de una inestabilidad perpetua en el Sáhara Occidental si no se conceden garantías de autodeterminación, tal como advirtió el parlamentario de Sumar, Agustín Santos, reportó Europa Press. Esta preocupación resonó en una sesión del Congreso caracterizada por la tensión, en la que el enfoque de la política exterior española hacia el Sáhara Occidental volvió a ocupar el centro del debate, con cuestionamientos tanto a la transparencia gubernamental como al respaldo brindado recientemente al plan marroquí de autonomía.

De acuerdo con Europa Press, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, acudió a la Cámara para responder a la convocatoria del Partido Popular y explicar la postura del Ejecutivo respecto al conflicto saharaui. El ministro fue interrogado sobre la reciente prolongación del mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) y la posición de España tras la última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que aboga por nuevas negociaciones centradas en el plan de autonomía marroquí.

Durante el pleno, tanto los partidos de la oposición como algunos socios del gobierno reprocharon la falta de claridad sobre los acuerdos suscritos con Marruecos y el cambio de rumbo respecto a posiciones anteriores sobre el Sáhara Occidental. Los portavoces parlamentarios reclamaron del Ejecutivo mayores garantías de transparencia y exigieron una posición que asegure el derecho de autodeterminación para el pueblo saharaui. La ausencia de información precisa sobre los entendimientos con Marruecos y la ruptura con la línea tradicional de apoyo a dicho derecho originaron reiterados pedidos de explicación.

Según publicó Europa Press, el portavoz de Asuntos Exteriores del Partido Popular, Carlos Floriano, cuestionó particularmente el respaldo del presidente Pedro Sánchez al plan propuesto por Marruecos, alegando ausencia de consensos políticos y falta de explicaciones al Congreso sobre la decisión, así como detalles insuficientes sobre el contenido del citado plan. Floriano afirmó: “La falta de transparencia y oscurantismo son las constantes en la relación con Marruecos”, y acusó al gobierno de ceder ante el país vecino y abandonar la defensa de los saharauis.

Europa Press detalló que otro punto de fricción fue la situación de las aduanas de Ceuta y Melilla. El Partido Popular observó como insatisfecha la hoja de ruta pactada en abril de 2022, una de cuyas metas principales era la apertura de una nueva aduana en Ceuta y la reapertura de la ya existente en Melilla, cuestiones que siguen bajo discusión por falta de avances tangibles en la normalización del tránsito fronterizo. Vox sumó sus críticas sobre este asunto, asociándolo a preocupaciones en materia de seguridad e hizo énfasis en el uso de terminología alineada con la política de Rabat en las declaraciones oficiales españolas. Carlos Flores Juberías, portavoz del grupo, expresó dudas sobre la viabilidad de una solución autonómica en el marco político marroquí.

Las críticas al actual enfoque no provinieron únicamente de la oposición. En el bloque gubernamental, existen voces que expresaron desacuerdo con el giro en la política hacia el Sáhara. Desde Sumar, la diputada Tesh Sidi, de origen saharaui, señaló la discordancia entre la línea adoptada por el Partido Socialista y lo prometido en el programa electoral de 2019. Sidi lamentó, según consignó Europa Press, la escasa atención a los refugiados saharauis en la intervención ministerial e incluyó en el debate asuntos como la gestión de aguas canarias, el estatus de Ceuta y Melilla y el control migratorio, citando situaciones como la llegada masiva de menores en 2022.

Sumar, a través de Santos, insistió en que cualquier solución política debe respetar el principio de libre autodeterminación y alertó de que la inobservancia de este derecho puede derivar consecuencias tanto para la región del Sáhara como para Marruecos, Argelia y España. A su vez, otros socios como Esquerra Republicana pusieron en el foco el aval del PSOE al tratado agrícola de la Unión Europea con Marruecos, recordando que, para ellos, el Sáhara Occidental permanece en un proceso de descolonización inconcluso. Francesc Álvaro Vidal, diputado republicano, denunció lo que calificó como doble rasero gubernamental al comparar la defensa española de derechos humanos en Palestina frente al silencio, a su juicio, ante la cuestión saharaui.

Por parte de Junts, Marta Madrenas destacó, según reportó Europa Press, que tras cinco décadas de conflicto, España no asumió sus presuntas responsabilidades históricas con el Sáhara Occidental y pidió al ministro Albares que clarificara si el Ejecutivo planea continuar promoviendo un referéndum de autodeterminación. Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu, planteó que el posicionamiento estatal en el tema del Sáhara resulta inconsistente frente a su apoyo reciente al reconocimiento de un Estado palestino. Afirmó que la estrategia carece de apoyo suficiente tanto en el bloque gubernamental como fuera de él.

El Partido Nacionalista Vasco, mediante Maribel Vaquero, consultó sobre la disposición del gobierno para reconocer el derecho de autodeterminación del Sáhara y destacó que Marruecos, según su apreciación, viene consolidando su legitimidad internacional en este diferendo con la cooperación activa del Ejecutivo español.

Europa Press informó que Podemos aportó otra línea de preocupación. El diputado Javier Sánchez Serna advirtió sobre el riesgo de legitimar a Marruecos como “el Estado guía del norte de África” bajo la política de Estados Unidos y la Unión Europea, escenario que podría conllevar repercusiones directas no solo en la región del Sáhara, sino también en Ceuta, Melilla, Canarias y en las relaciones diplomáticas con Argelia.

Ante la acumulación de objeciones, el ministro Albares defendió la orientación de la política hacia Marruecos, rechazando las acusaciones de falta de transparencia y asegurando que la posición del gobierno se alinea con la postura mayoritaria de la comunidad internacional. El ministro argumentó que la resolución más reciente adoptada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas obtuvo respaldo de Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca, Grecia, Guayana, Panamá, Corea del Sur, Sierra Leona, Eslovenia y Somalia. Añadió que solo China, Rusia y Pakistán optaron por la abstención y nadie votó en contra, preguntando: “¿Todos ellos están equivocados?”, en referencia al consenso sobre el enfoque a seguir en el conflicto.

Albares, según expuso Europa Press, respondió también a reclamos procedentes del presidente regional de Canarias tras la exclusión de dicho territorio de la pasada cumbre bilateral España-Marruecos. Explicó que Canarias participa en los trabajos bilaterales únicamente cuando la agenda involucra a la comunidad o está relacionada con sus intereses, subrayando que las cumbres de alto nivel corresponden exclusivamente a representantes de los gobiernos nacionales.

Durante toda la sesión, la demanda de transparencia en los acuerdos con Marruecos permaneció constante entre los distintos grupos parlamentarios, junto a reiterados requerimientos para que se reconozca el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y se proporcione información exhaustiva sobre las implicancias de los compromisos asumidos. El balance de la jornada, según relató Europa Press, reflejó una ausencia de consenso interna tanto en la coalición gubernamental como en la oposición respecto a la política estatal frente al Sáhara Occidental y la aceptación española del plan de autonomía defendido por Marruecos.