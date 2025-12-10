Espana agencias

Proyecciones de la Fed apuntan a más crecimiento en EE.UU. en 2026 gracias a consumo e IA

Guardar

Washington, 10 dic (EFECOM).- El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, indicó este miércoles que las últimas proyecciones económicas del organismo apuntan una aceleración del crecimiento económico en EE.UU., que podría expandir su producto interior bruto (PIB) por encima del 2,5 % el año próximo apoyado aparentemente sobre la resiliencia del consumo y la inversión en inteligencia artificial.

Powell explicó en una rueda de prensa que el último resumen del año de proyecciones que los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) elaboraron apunta a que el PIB estadounidense crecería un 1,7 % este año y un 2,3 % el próximo, una décima y medio punto por encima del anterior pronóstico de septiembre.

"Varios factores están influyendo en lo que se observa en las previsiones", indicó Powell acerca de este sumario de proyecciones, que se publicará el próximo 30 de diciembre junto a las minutas de la reunión recién concluida, en la que la Fed decidió acometer un tercer recorte de tipos consecutivo de un cuarto de punto que deja el referencial entre el 3,5 % y el 3,75 %.

Powell aseguró que las previsiones de otros analistas ajenos a la Fed también apuntan a una aceleración del crecimiento en la primera economía mundial.

"Esto se debe, en parte, a que el gasto de los consumidores se ha mantenido firme y ha demostrado ser resistente, y en otra medida, a que la inversión en inteligencia artificial, tanto en centros de datos como en áreas relacionadas, ha impulsado la inversión empresarial", aseguró el presidente de la Fed.

En cuanto a los condicionantes que llevaron a la entidad emisora a volver a recortar el precio del dinero, Powell destacó que "los riesgos para la inflación se inclinan al alza y los riesgos para el empleo a la baja; una situación compleja".

"No existe un camino exento de riesgos en materia de política económica mientras lidiamos con esta tensión entre nuestros objetivos de empleo e inflación", afirmó el presidente de la Reserva Federal, que en todo caso aseguró que la decisión adoptada hoy sitúa al banco central estadounidenses "en una buena posición" para atajar desafíos futuros.

Pese a que el reciente cierre del Gobierno Federal estadounidense ha retrasado los datos de empleo de octubre y dado al traste con los de la inflación para ese mismo mes, el presidente de la Fed aseguró que el actual panorama sugiere "que tanto los despidos como las contrataciones siguen siendo bajos".

En materia de precios, con la última subida del IPC de septiembre en el 3,02 %, el economista, que hasta ahora había sido más cauto al señalar los efectos de la política comercial del Gobierno Trump, señaló hoy que "más de la mitad del exceso de inflación" que afecta a los bienes en EE.UU., se debe a los aranceles.

A su vez, volvió a insistir en el escenario de que los efectos al alza en los precios de los gravámenes en las aduanas estadounidenses sean temporales.

"Un escenario base razonable es que los efectos de los aranceles sobre la inflación sean relativamente transitorios, constituyendo, en esencia, un cambio puntual en el nivel de precios. Nuestra obligación es asegurarnos de que un aumento puntual del nivel de precios no se convierta en un problema de inflación persistente", explicó. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Juzgan a un hombre por violar a su hija durante una década: "Ejercía la violencia para cometer las bestialidades"

Peritos y testigos detallaron graves episodios de autolesión y aislamiento de la víctima, mientras informes oficiales cuestionan la inacción de organismos que, según el proceso, permitieron una década de violencia sin protección ni intervención exterior efectiva

Juzgan a un hombre por

Más Madrid pedirá a la Fiscalía investigar la gestión del Hospital de Torrejón y avanza que Sanidad también denunciará

La publicación de grabaciones donde se priorizan intereses comerciales en el Hospital de Torrejón ha impulsado peticiones de investigación y denuncias formales, mientras crece la presión política para endurecer controles y garantizar transparencia en hospitales gestionados por empresas privadas

Más Madrid pedirá a la

A juicio por violar a su hija menor durante más de una década en Mallorca

Peritajes psicológicos, testimonios y registros médicos revelan años de agresiones sexuales, amenazas y abandono institucional que causaron lesiones psíquicas irreversibles a la víctima, lo que ha llevado a solicitar una condena y compensación ejemplares para el acusado

A juicio por violar a

Juzgan a un hombre acusado de violar a una mujer con discapacidad y embarazada, con quien mantenía una relación

El proceso analizó el contexto de extrema vulnerabilidad, dependencia y falta de autonomía de la denunciante, el rol de los peritajes forenses, la actuación del Ministerio Público y las controversias planteadas por la defensa ante el tribunal

Infobae

El Gobierno condena la entrada de fuerzas israelíes a las instalaciones de la sede de la UNRWA en Jerusalén

La interrupción de la ayuda en Jerusalén Este agravaría la situación de personas en situación vulnerable, poniendo en riesgo la provisión de insumos imprescindibles y dificultando el trabajo humanitario, advirtieron autoridades citadas por medios españoles

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez no asiste al

Pedro Sánchez no asiste al último pleno del año en el Congreso tras una semana de escándalos: pide el voto telemático

La Justicia autoriza a una madre a renovar el pasaporte de su hija ante la negativa del padre, que sospechaba de “un posible traslado” a Reino Unido

El Congreso suspende a José Luis Ábalos como diputado mientras permanezca en prisión

José Tomé anuncia su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo y de sus cargos dentro del PSOE por denuncias de acoso sexual

Leire Díez, la ‘fontanera’ del PSOE, detenida en una operación por contratos públicos bajo sospecha

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Ricardo Gil, hostelero: “El empresario que presume de que antes se trabajaba más, presume de explotación”

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 diciembre

Bajar impuestos, fomentar la inversión y ayudas para autónomos: las propuestas económicas del PP ante las elecciones de Extremadura

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Si revisas esto antes de firmar un contrato te ahorrarás muchos dolores de cabeza”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la derrota del Real Madrid en Champions ante el Manchester City

El Manchester City se levanta y certifica la victoria en Champions ante un Real Madrid que brilló, pero no supo retener su ventaja

Rodrygo pone fin a su sequía goleadora en el partido de Champions ante el Manchester City: llevaba sin marcar nueve meses

El día que el rey Juan Carlos hizo que Dani Pedrosa le diera la mano a Jorge Lorenzo tras el GP de Jerez: “No quería, me vi obligado”

Sabalenka, número uno del ranking WTA, se pronuncia sobre las tenistas trans: “Es injusto para una mujer enfrentarse a un hombre biológico”