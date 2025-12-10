Espana agencias

La bolsa de São Paulo sube un 0,69 % con una tregua de la inflación en Brasil

São Paulo, 10 dic (EFECOM).- La bolsa de São Paulo subió este miércoles un 0,69 %, tras un recorte en la tasa de interés de EE.UU. y una desaceleración de la inflación en Brasil.

El Ibovespa, índice de referencia del mayor mercado bursátil latinoamericano, terminó la jornada en los 159.074 puntos.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,62 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,468 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

La Reserva Federal estadounidense recortó este miércoles la tasa de interés en 0,25 puntos porcentuales, horas antes de que el Banco Central brasileño divulgue su propia decisión sobre la política monetaria.

Por otra parte, la inflación del país latinoamericano bajó al 4,46 % interanual en noviembre, su menor nivel en 14 meses.

Entre las acciones tradicionalmente más negociadas en la plaza paulista, las preferenciales de la petrolera estatal Petrobras avanzaron un 0,13 % y las ordinarias del gigante minero Vale lo hicieron un 1,93 %.

Por otra parte, las acciones que registraron las mayores ganancias fueron las de la productora de etanol São Martinho (+12,2 %) y las de la siderúrgica CSN (+6 %).

En la punta contraria, los papeles que más perdieron fueron los de la plataforma de alquiler de vehículos Vamos (-3,7 %) y los de la automotriz Automob (-2,6 %).

El volumen negociado durante la jornada en el parqué paulista superó los 23.470 millones de reales (unos 4.280 millones de dólares o 3.660 millones de euros) en más de 3,5 millones de operaciones financieras. EFECOM

