Irene Montero cree que el PSOE y Pedro Sánchez han intentado proteger a Salazar hasta que ha salido el escándalo

La secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha sostenido este miércoles que, tanto el PSOE como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han intentado proteger al exalto cargo de Moncloa acusado por acoso sexual, Francisco Salazar, "hasta que ha salido el escándalo mediático".

Así ha contestado en una entrevista en 'En boca de todos' en 'Cuatro', recogida por Europa Press, al ser preguntada si creía que el exasesor había sido protegido por el presidente del Gobierno frente a las denuncias internas que depositaron en el PSOE el pasado mes de junio las trabajadoras de Moncloa y presuntas víctimas.

Irene Montero ha respondido: "Yo creo que lo que está demostrando con este caso es que sí, han intentado protegerle hasta que ha salido el escándalo mediático y han intentado no aplicar el protocolo". "Y es que el feminismo molesta a Pedro Sánchez", ha proseguido explicando para recordar que el propio presidente del Gobierno lo había admitido.

En este sentido, la también eurodiputada ha agregado que "el problema" que tiene España es que "la mayoría de los agresores agreden" sin recibir sanciones mínimas por parte de su entorno. "Hasta en entornos de poder", ha exclamado al tiempo que ha recordado que esta conducta se da también en algunos organismos.

Además, ha señalado al Ejecutivo de ser feministas solo "cuando hay grandes movilizaciones", mientras que "mira para otro lado" cuando les toca aplicar el feminismo en sus propias instituciones: "Para el PSOE el feminismo es un pin de quita y pon".