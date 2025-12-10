El PP, tras detención de Leire Díez: Del PSOE "no van a quedar ni las raspas" y las cárceles se les quedarán "pequeñas"

El vínculo profesional existente entre Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, junto al posterior traslado de Fernández a la empresa Servinabar, ha sido señalado por dirigentes del Partido Popular como un aspecto central en las investigaciones, que derivaron en recientes detenciones de exdirigentes socialistas. Según difundió Europa Press, este contexto ha potenciado la presión de la oposición sobre el Ejecutivo, coincidiendo con un incremento en las demandas de responsabilidades hacia los actuales responsables gubernamentales.

De acuerdo con Europa Press, la operación de la Guardia Civil, realizada tras el impulso de la Fiscalía Anticorrupción y la solicitud de la Audiencia Nacional, concluyó con la detención de varias figuras asociadas al Partido Socialista Obrero Español. Entre los arrestados se encuentran Leire Díez, exmilitante del PSOE, y Vicente Fernández, quienes han ocupado cargos relevantes en la administración pública. En paralelo, se sumó la renuncia del presidente de la Diputación de Lugo, motivada por una denuncia por presunto acoso sexual. Estas actuaciones judiciales permanecen bajo secreto de sumario debido a la magnitud de la investigación y a la diversidad de delitos que se están analizando.

Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, recurrió a la red social X para expresar su postura ante la acumulación de detenciones relacionadas con el PSOE, ironizando que “al ritmo de detenciones de socialistas o exsocialistas, probablemente las cárceles se queden pequeñas”. Europa Press indicó que este mensaje se integró en una campaña mediática donde se difundieron imágenes del presidente Pedro Sánchez junto a Leire Díez en plataformas digitales, con el objetivo de poner en entredicho la desvinculación manifiesta por Sánchez respecto a los implicados.

En el ámbito parlamentario, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, declaró a varios medios, recogidos por Europa Press, que la sucesión de escándalos y ceses afecta la estabilidad institucional y la capacidad de Sánchez para finalizar la legislatura prevista para 2027. Muñoz sostuvo que “cada vez que escucho a Pedro Sánchez decir que va a aguantar hasta 2027, pues con el ritmo de escándalos que llevamos, yo creo que en 2027 del PSOE no van a quedar ni las raspas”. Estas afirmaciones intensificaron el discurso sobre una supuesta fragmentación de las estructuras gubernamentales.

Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, también participó en el debate público a través de sus cuentas oficiales, destacando el carácter simbólico de las detenciones, especialmente por la cercanía política de algunos de los detenidos con la actual vicepresidenta Montero. Europa Press señaló que Bendodo calificó los hechos como muestra de “la agonía de un Gobierno podrido y acabado”, recalcando así el endurecimiento en la retórica contra el equipo de Sánchez.

El despliegue de imágenes promovido por el PP reforzó la narrativa visual de una presunta proximidad entre Sánchez y Leire Díez, una campaña que contrastó con el relato oficial del Gobierno, que insistió en la ausencia de relación con la exmilitante detenida. Entre los mensajes destacados por Europa Press sobresalió la frase: “La Guardia Civil detiene a una señora que Pedro Sánchez no conoce de nada”, en referencia directa a la estrategia de distanciamiento asumida por el presidente ante los hechos.

Europa Press añadió que la investigación judicial, pilotada por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional, se focaliza en posibles irregularidades producidas en el proceso de adjudicación de contratos públicos, en etapas precedentes de la actual gestión. La implicación de ex altos cargos directamente relacionados con contratos del sector público intensificó la atención mediática y ciudadana sobre este caso. El secreto de sumario se justificó por el alcance de las personas afectadas y el potencial impacto de los delitos que se investigan.

Las intervenciones y comunicados presentes en medios y Parlamento por parte de representantes del PP, según reportó Europa Press, mantuvieron la presión sobre el Ejecutivo, y multiplicaron las exigencias para que se esclarezcan responsabilidades políticas por la acumulación de incidentes de índole judicial. Las convocatorias de comparecencia, la amenaza de nuevas dimisiones y la vigilancia parlamentaria constituyeron gran parte de la reacción opositora, configurando un clima de tensión e inestabilidad política.

La cobertura de Europa Press subrayó la preocupación de la oposición respecto a la capacidad del Gobierno para sostener la legislatura hasta 2027, dado el volumen de causas judicializadas y la repercusión de las mismas en la opinión pública. Las fuentes del medio señalaron que tanto los arrestos como las renuncias han funcionado como catalizadores de un nuevo escenario, donde el funcionamiento interno del PSOE y el futuro del Ejecutivo han enfrentado una revisión exhaustiva.

El desarrollo de la investigación, según las informaciones de Europa Press, podría propiciar modificaciones en el organigrama de poder, así como un seguimiento intensivo de cada novedad en el ámbito judicial. A raíz de esta situación, aumentó la vigilancia pública sobre la gestión gubernamental, mientras que el entorno político observa la evolución de unos acontecimientos que permanecen enmarcados por el secreto de sumario y por una elevada expectación social e institucional.