El PP acusa a Sumar de mantener un Gobierno "machista" y Díaz proclama que las mujeres están hartas de los 'salazares"

La portavoz del PP, Ester Muñoz, ha recriminado a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sostener a un Gobierno "corrupto" y "machista", al que acusa de tratar de ocultar casos de acoso sexual "nauseabundos" como las denuncias contra el exasesor en Moncloa Paco Salazar.

Por su parte, la también ministra de Trabajo ha replicado que a su formación el "machismo" les importa un "rábano", pues lo usan solo como "juego político" en vez de forjar alianzas feministas, dado que las mujeres están "hartas" y no necesitan "ni a los cerdanes ni los salazares".

Sin embargo, ha criticado al PP que no lo hace porque está "secuestrado" por los "negacionistas" de la violencia de género, en referencia a Vox, y ha lanzado que su líder, Alberto Núñez Feijóo, "justificó" esta lacra al hablar de "divorcio duro" en relación con el caso del diputado de Vox Carlos Flores, que fue condenado por violencia verbal hacia su expareja.

Mientras, la portavoz popular ha afeado a la vicepresidenta durante una interpelación que le ha dirigido en el Pleno del Congreso que "ha mirado para otro lado" y se ha "tapado la nariz" ante la corrupción del caso Koldo, las entradas en prisión del exministro José Luis Ábalos y del exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán, las imputaciones al hermanos del presidente y su mujer, Begoña Gómez, o los casos de presunto acoso sexual en las filas socialistas que salpican a Salazar y al presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé.

"¿CÓMO PUEDE AGUANTAR ESTE OLOR NAUSEABUNDO QUE LE RODEA?"

"¿Cómo puede soportar el olor nauseabundo que le rodea? ¿Qué más tiene que pasar para que usted deje este Gobierno y deje de sustentarlo? Como española siento profundo asco por todo lo que se está viendo", ha espetado la dirigente 'popular' para achacar al Gobierno y al PSOE "proteger a puteros y ocultar acosos sexuales mientras tratan de silenciar a las víctimas".

Dicho esto, la portavoz del PP que esto no le sorprende nada en absoluto esta situación viniendo del presidente, Pedro Sánchez, que "llegó al Gobierno a bordo de un Peugeot lleno de puteros, que ha vivido de la prostitución con total normalidad y que llama pájaras a sus ministras".

SUMAR Y SUS SOCIOS SACAN RÉDIDO DE LA "CORRUPCIÓN SANCHISTA"

Luego, Muñoz ha lanzado que Sumar y sus socios han sacado "rédito político" de todo lo que está pasando, al recalcan que la "corrupción sanchista" tiene responsables jurídicos, muchos de los cuales están siendo juzgados, pero también "responsables políticos", entre ellos la propia vicepresidenta.

"Usted y sus socios, que son tan culpables como Cerdán, como Ábalos o como Sánchez porque lo consintieron, lo taparon y lo sostienen. Ustedes forman parte de un Gobierno machista que desprotege a las mujeres", ha criticado para sentenciar que "no hay gobierno que haya hecho más daño a las mujeres" que el actual.

DÍAZ OFRECE AL PP UNA ALIANZA PARA CONDENAR EL MACHISMO

Por su parte, la vicepresidenta segunda ha concedido que estos casos de agresión no son "aislados" sino que se tratan de "machismo" del que son víctimas las mujeres, instando a la dirigente del PP a sellar un pacto para condenarlo "venga de donde venga y se llame como se llame".

Luego, ha evocado a la exministra popular Ana Pastor para afirmar que ella se "colocaría del lado del feminismo", que no es de derechas ni de izquierdas", y que las mujeres necesitan una alianza ante los "'cerdanes', 'koldos' o 'salazares'". Por ello, ha exigido a Muñoz que pida perdón y que Feijóo se equivocó al justificar un "maltrato" por un "divorcio duro".

"El señor Feijóo se ha equivocado al igual que se equivocan los hombres de todas las formaciones políticas cuando nos maltratan. Ahí usted y yo deberíamos de ser aliadas, si es que de verdad a usted le importa algo el machismo en nuestro país", ha declarado Díaz durante su intervención, que ha replicado la diputada para instarle a no hablar de ella porque no ha sido víctima ni encubridora de acoso, ni tampoco piensa que "todos los hombres sean machistas".

CRITICA QUE EL PP SOLO OFRECE "RECORTES" Y "PRIVATIZACIONES"

Luego, Díaz ha recriminado que el PP no ha planteado ninguna propuesta para acabar contra la corrupción, que votó en contra de su proposición de ley para crear una agencia de prevención de esta lacra y solo persiguen que el Gobierno progresista caiga para traer sus políticas de "privatizaciones", "recortes" y que "toda España" sea gestionada como el "Hospital de Torrejón" (Madrid).

Al hilo, ha denunciado a los gobiernos del PP en comunidades autónomas, al sostener que en Valencia dejaron "morir a trabajadores" durante la dana, en Andalucía son responsables de la "infamia" de los cribados de cáncer de mama que ve incluso "delictiva" y de "degradar las instituciones" en la Comunidad de Madrid con el escándalo de presunto rechazo de pacientes no rentables en el centro hospitalario de Torrejón.

Mientras, la portavoz del PP en el Congreso ha replicado a la ministra de Trabajo que no "aprueban cortinas de humo" como el plan de regeneración anunciado por el Gobierno en julio y que no admite lecciones de un Ejecutivo que ha "amnistiado" a corruptos y rebajado la malversación en la Ley de Amnistía.

Aparte, le ha emplazado a dirigirse a Sánchez y no al PP si aspira a limitar los aforamientos de políticos acusados por corrupción, al recodar que el candidato del PSOE a las elecciones de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, está procesado en la causa que afecta al hermano del presidente.

