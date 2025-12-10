Espana agencias

Bolaños admite que los casos de acoso en el PSOE "duelen y repugnan" y asume que las mujeres puedan sentir "decepción"

Guardar

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños ha reconocido este miércoles que los casos de machismo y acoso sexual en el PSOE "duelen, repugnan y avergüenzan", y asume que las mujeres puedan sentirse "decepcionadas" cuando las cosas no se hacen bien, pero también ha apostillado que las mujeres "no esperan nada del PP y Vox".

En la sesión de control del Pleno del Congreso, Bolaños ha respondido así a la portavoz del PP, Ester Muñoz, que tras preguntarle por la imagen que da este Gobierno ha denunciado que el machismo y el acoso sexual son "estructurales" en el PSOE y en el Ejecutivo, tras conocerse hoy que el presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte, José Tomé (PSOE), ha sido acusado de acoso sexual por seis compañeras o excompañeras de partido.

La portavoz 'popular' ha citado también el caso del exasesor de Moncloa y conocido exmilitante socialista Francisco Salazar, asegurando que las mujeres que trabajan con él en el palacio presidencial "le tenían miedo" porque "él les pedía que le enseñaran el escote, escenificaba felaciones delante de ellas y se bajaba la bragueta y se la subía en su cara".

Muñoz ha calificado estos hechos de "repugnantes", ha acusado al PSOE de "tapar" las denuncias y ha preguntado al ministro de Presidencia: "¿Usted no sabía nada? ¿usted cree que esta imagen del Gobierno es positiva para España?".

"LAS MUJERES SE DECEPCIONAN CON EL PSOE Y BIEN QUE HACEN"

En su respuesta, Bolaños ha coincidido con la diputada del PP en calificar estos casos de "repugnantes" pero ha apuntado que cuando Vox pide al Partido Popular "recortes" en derechos a las mujeres, los acceden "solícitos". Y ha defendido que las mujeres "sí esperan del PSOE que siga ampliando sus derechos, que garantice su seguridad" y ha admitido que cuando el partido "no está a la altura", ellas "se decepcionan y hacen bien en decepcionarse".

En su segundo turno de intervención, Ester Muñoz ha recordado que los dos últimos exsecretarios de Organización del PSOE, ambos acusados de graves delitos de corrupción, como Salazar fueron nombrados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que ha resumido con tres palabras: "corrupción, prostitución y acoso sexual".

La portavoz parlamentaria ha asegurado que en el PSOE existe "un modo de uso" similar que opera, a su juicio, en todos los casos de esta naturaleza: "lo tapan, no lo cuentan e insultan a quienes lo denunciamos". Y ha añadido que Sánchez es una persona "que ha vivido de la prostitución con normalidad" y que, por tanto, no le sorprende que se rodeara de "tres personajes de esta naturaleza".

"LA DIFERENCIA ESTÁ EN CÓMO REACCIONAR"

En su réplica final, Bolaños ha señalado que todos los partidos tienen problemas que "duelen, avergüenzan y repugnan", pero que "la diferencia está en cómo reaccionar".

Asimismo, ha afirmado que el PSOE "no ha tapado delitos con una policía patriótica", ni ha "animado a ningún corrupto diciéndole que sea fuerte", ni ha "destrozado ningún disco duro", en alusión a casos anteriores de supuesta corrupción del PP. Y ha reprochado a este partido que en Galicia se despidiera "entre aplausos" a un dirigente "acusado de agresión sexual" --en referencia al consejero Alfonso Villares-- asegurando que está "convencido" de que Muñoz se avergüenza de ello.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

PSOE exige a PP que expulse y haga dimitir a alcalde de Estepona: "García Urbano se encamina hacia el banquillo"

Las nuevas pesquisas judiciales, impulsadas tras la ampliación de la instrucción contra el regidor de Estepona y una trabajadora municipal, alteran el mapa político local y elevan la presión pública sobre el Partido Popular frente a presuntas irregularidades en la administración

PSOE exige a PP que

Nolasco (Vox) acude con "relativo optimismo" a la ronda de consultas con Azcón sobre el presupuesto de 2026

Vox condiciona su respaldo en Aragón al cumplimiento íntegro de auditorías externas independientes, control digital presupuestario y asignación exclusiva de ayudas sociales a españoles, advirtiendo que retirará su apoyo si se modifica alguna exigencia, según Europa Press

Nolasco (Vox) acude con "relativo

El PP citará a Paco Salazar en el Senado y denuncia que Sánchez es el presidente "más dañino" para las mujeres

La revisión de los sistemas de denuncia dentro de la administración pública incluye la citación de ex responsables clave mientras asesores y expertos debaten reformas para blindar la confidencialidad, proteger a informantes y prevenir represalias vinculadas al caso Delorme

El PP citará a Paco

Guardiola insiste en el machismo de Abascal: "No debe ver bien que haya mujeres que lideremos con firmeza"

La presidenta extremeña advirtió que la resistencia cultural y la fragmentación política amenazan los avances en igualdad y servicios rurales, subrayando la urgencia de consensos institucionales amplios para garantizar derechos y apoyo a colectivos vulnerables en el entorno regional

Guardiola insiste en el machismo

El PNV cree que el PSOE "debería ser mucho más contundente" con las denuncias de acoso sexual en sus filas

El PNV cree que el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional desmantela un

La Policía Nacional desmantela un narcopiso en Puente de Vallecas tras meses de vigilancia

La Guardia Civil recupera a siete perros salchicha y un Pomerania que habían sido robados de dos criaderos autorizados de Sevilla

Explota un coche después de echar gasolina en Tarragona: el menor que se encontraba en el vehículo ha sido trasladado al hospital

Feijóo ataca Sánchez por el caso Salazar: “Ha pasado del ‘hermana yo sí te creo’ al ‘calladita estás más guapa’”

Cientos de legionarios se dirigen a Eslovaquia: 800 militares del Ejército de Tierra renuevan la misión española de la OTAN

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 1 Super

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Siete de cada diez mujeres en España evita tener hijos por el acoso laboral a las madres y el 32% denuncia presiones o amenazas durante el embarazo

Alejandro Flores, educador canino: “Habrá multas de hasta 300 euros por no tener a tu perro registrado en el ADN canino”

Mario, un español viviendo en Australia: “Esto es lo que hago para cobrar casi 40 euros la hora un domingo”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

El día que el Real

El día que el Real Madrid se levantó de la lona para protagonizar una remontada histórica, eliminar al City de Guardiola y sellar su billete a la final de Champions

Joan Balcells, el héroe olvidado de la primera Copa Davis de España: “En un torneo tan difícil, nadie tenía la seguridad ni la arrogancia de decir que íbamos a ganar”

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo