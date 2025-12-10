Abascal acusa a Sánchez de legar "corrupción, ruina y colapso" y el presidente le tacha de "vasallo de Trump"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha hecho este miércoles un balance de la Presidencia de Pedro Sánchez, plagada de "corrupción, ruina, colapso, inmigración masiva y traición" a los españoles, y el jefe del Ejecutivo le ha tildado de "vasallo" del presidente estadounidense, Donald Trump.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Abascal ha enumerado varios de los problemas que aquejan a España, como el acceso a la vivienda, los servicios públicos sobrecargados y el, a su juicio, deterioro de la situación de las mujeres, entre otros. Mientras, la "corrupción" acosa a Sánchez, a su entorno y al PSOE, ha denunciado.

Por su parte, Sánchez ha llamado al dirigente de Vox "vasallo de Trump", aunque se lo ha dicho en la siguiente pregunta a la que ha respondido, en este caso al portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

Además, ha defendido la gestión de su Gobierno. "Hemos acabado el año mejor de lo que lo empezamos", ha asegurado, presumiendo de la situación económica. En esta línea, ha acusado al PP de degradar el Estado del Bienestar en las autonomías en las que gobierna, y en algunas de ellas con el apoyo de Vox.

