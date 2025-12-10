97-67. El UCAM arrasa a su rival húngaro en el inicio de la segunda fase europea

Murcia, 10 dic (EFE).- El UCAM Murcia arrasó al Falco Vulcano Szombathely húngaro, al que se impuso por 97-67 en el inicio de la segunda fase de la FIBA Copa de Europa y ya lidera el grupo K con otra exhibición coral y la presentación de de su clara candidatura a llegar lejos en la competición con la consecución del título como objetivo.

Con la novedad de Jonah Radebaugh -el capitán del UCAM CB volvió tras haber sido padre de su primera hija, nacida en Murcia- y los descartes de dos pilares como Toni Nakic y Devontae Cacok, el choque arrancó muy bien para los universitarios: 8-0 con dos triples de David DeJulius y claro dominio del rebote en ambas zonas. Ese inicio llevó a Milos Konavov, entrenador del cuadro húngaro a pedir tiempo muerto cuando no se habían consumido ni tres minutos. El conjunto magiar reaccionó y se pasó del 10-0 al 16-17 con Zoltan Perl acaparando mucho protagonismo y con acierto -diez puntos suyos en cinco minutos que estuvo en pista durante el primer cuarto-.

Los de casa, tras su buena puesta en escena, se clavaron y en casi siete minutos sólo anotaron un par de canastas, dos triples de Michael Forrest nada más incorporarse al encuentro. Un 2+1 de Howard San-Roos devolvió el mando a los de Sito Alonso pero otra jugada similar de Perl hizo que terminara el primer cuarto con los visitantes arriba en el marcador (19-20).

En el segundo cuarto Benedek Varadi tomó el relevo anotador en el Falco y su equipo mandó por 22-25. Sito, descontento con lo que venía, fue ahora el que lo paró desde la banda y a partir de ahí pareció centrarse el cuadro local, que retomó la iniciativa en el juego y en el marcador con Emanuel Cate y Dylan Ennis dejando patente su perseverancia. El electrónico del Palacio reflejó un 41-32 después de un triple de Will Falk pero los segundos finales los aprovecharon los húngaros para volver a acercarse y al descanso se llegó con un 44-38.

Tras el paso por los vestuarios el UCAM CB elevó el nivel defensivo y eso le reportó los réditos habituales cada vez que lo hace esta temporada. Así, dispuso de un +18 con el 63-45 que se dio en el ecuador del tercer periodo. El parcial de 19-7 de en esos cinco minutos reprodujo la superioridad grana. DeJulius, Ennis y Cate lideraron el ataque del conjunto español que estaba muy cerca de romper definitivamente el encuentro. No en vano, llegó al último parón programado de la noche con su máxima ventaja hasta ese momento, el 73-54 que materializó al machacar al contraataque Rubén López de la Torre tras robar un balón casi sobre la bocina. El 29-16 de esos diez minutos fue casi concluyente.

La contienda quedó ya resuelta del todo en el inicio del cuarto periodo y la gente se lo pasó bien. Dos triples seguidos de Radebaugh, que celebró dedicándoselos a la nueva integrante de su familia, supuso el 86-59.

El conjunto de Sito Alonso, ya en modo rodillo, acabó 30 puntos arriba con Dani García sumándose a la fiesta desde la larga distancia.

Ficha técnica:

97. UCAM Murcia Club Baloncesto (19+25+29+24): DeJulius (15), Ennis (13), Raieste (5), Falk (5) y Cate (14) -cinco inicial-, Michael Forrest (13), Dani García (6), Sant-Roos (5), Radebaugh (7), De la Torre (7), Moussa Diagne (7) y Hicks (-).

67. Falco Vulcano Szombathely (20+18+16+13): Tanoh (10), Jovanovic (6), Novakovic (3), Wojcik (4) y Belo (6) -cinco inicial-, Keller (1), Perl (19), Varadi (7), Whelan (8) y Bognar (3).

Árbitros: Marek Kukelcik, de Eslovaquia; Ioannis Agrafiotis, de Grecia; y Ali Sakaci, de Turquía. Eliminaron por cinco faltas personales al local Falk (m.40).

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la segunda fase de la FIBA Copa de Europa de baloncesto en el grupo K que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante unos 2.000 espectadores. EFE

