0-3. Madueke clasifica virtualmente al Arsenal

Londres, 10 dic (EFE).- Un doblete de Noni Madueke ante el Brujas dejó virtualmente clasificado al Arsenal a los octavos de final de la Liga de Campeones (0-3). Los 'Gunners', que van camino del pleno de triunfos, podrían clasificarse incluso sin sumar un solo punto y dejarían prácticamente sellado el primer puesto con una victoria en las dos últimas jornadas.

Con la tranquilidad de llegar a este puntos de la competición con todo victorias en el casillero, Mikel Arteta se permitió ligeras rotaciones en la visita a Brujas, como la de Bukayo Saka, que se quedó en el banquillo para que jugara el sobresaliente Noni Madueke.

Lejos de los problemas físicos que han lastrado su inicio de temporada, el futbolista inglés, del que se dudó que diera el paso adecuado al cambiar el Chelsea por el Arsenal este verano, se destapó como un recambio de garantías para Saka con un doblete.

Especialmente bonito fue el 0-1, un auténtico golazo que desatascó una difícil primera parte para los londinenses, que habían rozado el gol en un tiro al palo de Piero Hincapié, pero que veían como los belgas llegaban a la portería de David Raya con más o menos facilidad.

Madueke, que cogió la pelota a 40 metros de la portería, se fue de un par de defensores y al llegar a la frontal puso la pelota con la zurda en la escuadra. Casi sin esfuerzo, el ex del Chelsea acababa de inventar uno de los goles de la jornada.

Y replicó el segundo en un esfuerzo más parecido al de un 'nueve' puro. En una recuperación en campo del Brujas, Martín Zubimendi centró a la desesperada con la zurda buscando a alguien en el segundo palo y mientras la pelota sobrevolaba la cabeza de Simon Mignolet, Madueke apareció para empujarla en el segundo palo.

Se acabó. Los tres puntos irían a Londres y la única duda era conocer cuántos más les caerían a unos belgas que están dejando bastante que desear en esta fase de grupos.

Gabriel Martinelli, celoso quizás por el golazo de Madueke, creó un tanto de una factura parecida. Un remate desde la frontal que generó una parábola a la escuadra imposible para Mignolet.

Raya, además, mantuvo otra puerta a cero, la séptima en Champions esta temporada, que se une a las ocho que ya suma en Premier League. El meta español hizo seis paradas este miércoles.

El Arsenal suma 18 puntos y es líder en solitario de la tabla. Solo el Bayern de Múnich, con 15 unidades, se le acerca. La diferencia de goles de los 'Gunners', con 17 tantos a favor y solo uno en contra, les permite dar por hecha la clasificación a octavos -tienen seis puntos de distancia con el noveno- y un triunfo en uno de los dos últimos partidos, ante Inter de Milan o Kairat Almaty les asegurará el pase como primeros.

El Brujas está fuera de la repesca y el cuadro belga está en la posición 31 con cuatro puntos. Les queda visitar al Kairat Almaty y recibir en casa al Olympique de Marsella. Necesitarán ganar los dos para tener una opción de avanzar.

- Ficha técnica:

0 - Brujas: Mignolet; Siquet (Meijer, m.67), Ordóñez, Mechele, Seys (Sabbe, m.74); Stankovic, Onyedika (Vetlesen, m.74), Vanaken; Forbs (Diakhon, m.83), Tzolis y Tresoldi (Furo, m.67).

3 - Arsenal: Raya; White (Salmon, m.83), Norgaard, Hincapié (Calafiori, m.63), Lewis-Skelly; Zubimendi, Odegaard (Nwaneri, m.72), Merino; Madueke (Saka, m.71), Martinelli y Gyökeres (Gabriel Jesús, m.62).

Goles: 0-1. Madueke, m.25, 0-2. Madueke, m.47 y 0-3. Martinelli, m.56.

Árbitro: Sven Jablonski amonestó a Norgaard (m.65) y White (m.68) por parte del Arsenal.

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la Liga de Campeones disputado en el Jan Breydel Stadion (Brujas). EFE

