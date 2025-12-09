Espana agencias

Tezanos niega instrucciones de Moncloa y enmarca las críticas al CIS en una "estrategia política": "Soy independiente"

Guardar

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha negado este martes desde el Senado haber recibido instrucciones del Gobierno durante su labor al frente del organismo, al tiempo que ha enmarcado las críticas a su labor en una "estrategia política". "Yo soy absolutamente independiente", ha afirmado.

Durante su intervención en la comisión de investigación del Senado sobre el CIS, Tezanos ha asegurado que su sensación es que la crítica que se realiza al organismo no es "científica", sino de "carácter político", y, en su caso, ha opinado que se ha "exagerado demasiado".

"No estamos sesgando", ha insistido a preguntas de la senadora de Vox Paloma Gómez, reivindicando que el CIS ha sido la encuestadora que "más se ha aproximado" a los resultados electorales de las últimas elecciones generales en España y remarcando que se ha realizado la "labor más rigurosa que se puede hacer" a nivel científico.

"El CIS es absolutamente independiente y no hemos recibido ninguna instrucción, ninguna indicación de Moncloa", ha subrayado.

EL MÉTODO ALAMINOS-TEZANOS

Tezanos ha explicado que el CIS modificó los modelos de estimación hacia el conocido como 'método Alaminos-Tezanos' al detectar un cambio en el comportamiento del electorado.

"Antes existían los electorados de un partido y de otro. Las elecciones dependían del grado de movilización de cada partido. Nosotros, con los datos sociológicos que se iban acumulando, veíamos que las personas que dicen que siempre votan al mismo partido van disminuyendo. Y en este momento ya es casi mayoría los que dicen que en cada momento votan por uno", ha justificado.

A su vez, ha seguido Tezanos, la encuestadora pública observó que la decisión del voto se tomaba cada vez más "en los últimos momentos". "Antes de empezar la campaña, prácticamente se sabía quienes podían votar por uno y otro partido. Ahora no se sabe", ha indicado.

"Por eso se ha tenido que montar un sistema, que es un sistema complejo, que incluye elementos de inercia, es decir, hay una tendencia de los votantes de un partido a volver a votar, pero en torno a la mitad. Entonces, esos elementos de incertidumbre son numerosos", ha aducido.

Al ser preguntado por el incremento presupuestario del CIS, Tezanos ha defendido que esto se debe a que a los encuestadores se les ha dado un trabajo fijo, tienen vacaciones pagadas y seguros sociales, algo que antes no tenían.

"La esclavitud es muy barata y el sistema anterior que tenía el CIS, unos encuestadores que no tenían ningún tipo de contratos, tenían problemas a veces de salud, etc, era impropio de un país serio, de un país civilizado y avanzado. Eso es lo que hemos corregido. Y lo hemos corregido y eso supone un incremento presupuestario", ha explicado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Cargos del PSOE urgen a resolver el caso Salazar por el desgaste que genera incluso entre "sanchistas"

La presión interna crece por la gestión de denuncias, mientras dirigentes piden transparencia total y acciones inmediatas tras la difusión de una imagen polémica que aumentó tensiones y malestar entre distintas corrientes, incluso las más cercanas a Pedro Sánchez

Cargos del PSOE urgen a

Los inspectores de Hacienda critican que Verifactu se retrase por motivos "políticos"

Infobae

Aznar tilda de "error muy grande" que Estados Unidos realizara acciones que concluyeran con la "disolución" de la UE

Aznar tilda de "error muy

El sector del cerdo blanco pide una investigación "con rigor" sobre el brote de peste

Infobae

Tezanos no descarta que el CIS pregunte sobre monarquía, pero cree que la ciudadanía no lo diagnostica como un problema

Tezanos no descarta que el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La oposición denuncia los 82

La oposición denuncia los 82 millones que el Gobierno de Ayuso se ha gastado en el metro del Bernabéu, un “parque temático” del Real Madrid: “Dinero público para un negocio privado”

La Audiencia de Madrid aclara cómo obtener la nacionalidad española por origen sefardí: las pruebas y certificados necesarios

Un informe de los trabajadores de trenes de Valencia destapa que las primeras incidencias por inundaciones el día de la DANA fueron a las ocho de la mañana

Estos son los coches menos fiables o las averías más comunes, según un informe de la OCU

Cuántos kilómetros debe tener un coche de segunda mano para que merezca la pena comprarlo

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

El economista Marc Vidal explica “los casos en los que es más recomendable continuar con prestaciones que aceptar un trabajo”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 9 diciembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Mariona Falomi, española en Estados Unidos, revela cuánto cobra como niñera: “No pago agua, luz, gas, coche y comida”

DEPORTES

Arabia Saudí, rival de España

Arabia Saudí, rival de España que llega al Mundial 2026 montada en el dólar: del motín de los jugadores a primas millonarias por clasificarse para el torneo

Adrian Newey, sobre el futuro de Aston Martin: “Al trabajar más estrechamente con Honda, tenemos una oportunidad”

Ganó la Champions con el Liverpool y ahora está al borde de la ruina tras perder 6,8 millones en una batalla legal contra su hermano: la historia de Steve Finnan

La leyenda de la NBA Shaquille O’Neal revela cómo se fundió su primer cheque: “Me gasté un millón de dólares en unos 45 minutos”

Charles Leclerc tras el GP de Abu Dhabi donde Norris se proclamó campeón mundial de Fórmula 1: “La decepción tras un año como este me está afectando”