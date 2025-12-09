Tezanos niega instrucciones de Moncloa y enmarca las críticas al CIS en una "estrategia política": "Soy independiente"

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha negado este martes desde el Senado haber recibido instrucciones del Gobierno durante su labor al frente del organismo, al tiempo que ha enmarcado las críticas a su labor en una "estrategia política". "Yo soy absolutamente independiente", ha afirmado.

Durante su intervención en la comisión de investigación del Senado sobre el CIS, Tezanos ha asegurado que su sensación es que la crítica que se realiza al organismo no es "científica", sino de "carácter político", y, en su caso, ha opinado que se ha "exagerado demasiado".

"No estamos sesgando", ha insistido a preguntas de la senadora de Vox Paloma Gómez, reivindicando que el CIS ha sido la encuestadora que "más se ha aproximado" a los resultados electorales de las últimas elecciones generales en España y remarcando que se ha realizado la "labor más rigurosa que se puede hacer" a nivel científico.

"El CIS es absolutamente independiente y no hemos recibido ninguna instrucción, ninguna indicación de Moncloa", ha subrayado.

EL MÉTODO ALAMINOS-TEZANOS

Tezanos ha explicado que el CIS modificó los modelos de estimación hacia el conocido como 'método Alaminos-Tezanos' al detectar un cambio en el comportamiento del electorado.

"Antes existían los electorados de un partido y de otro. Las elecciones dependían del grado de movilización de cada partido. Nosotros, con los datos sociológicos que se iban acumulando, veíamos que las personas que dicen que siempre votan al mismo partido van disminuyendo. Y en este momento ya es casi mayoría los que dicen que en cada momento votan por uno", ha justificado.

A su vez, ha seguido Tezanos, la encuestadora pública observó que la decisión del voto se tomaba cada vez más "en los últimos momentos". "Antes de empezar la campaña, prácticamente se sabía quienes podían votar por uno y otro partido. Ahora no se sabe", ha indicado.

"Por eso se ha tenido que montar un sistema, que es un sistema complejo, que incluye elementos de inercia, es decir, hay una tendencia de los votantes de un partido a volver a votar, pero en torno a la mitad. Entonces, esos elementos de incertidumbre son numerosos", ha aducido.

Al ser preguntado por el incremento presupuestario del CIS, Tezanos ha defendido que esto se debe a que a los encuestadores se les ha dado un trabajo fijo, tienen vacaciones pagadas y seguros sociales, algo que antes no tenían.

"La esclavitud es muy barata y el sistema anterior que tenía el CIS, unos encuestadores que no tenían ningún tipo de contratos, tenían problemas a veces de salud, etc, era impropio de un país serio, de un país civilizado y avanzado. Eso es lo que hemos corregido. Y lo hemos corregido y eso supone un incremento presupuestario", ha explicado.