Espana agencias

Sumar rechaza la reforma de la multirreincidencia y acusa al PSOE de asumir marcos "punitivistas" de PP y Junts

La vocera Verónica Barbero criticó que el PSOE impulse cambios en la ley penal mientras retrasa la tramitación sobre nacionalidad para saharauis, beneficiando a miles si se aprueba, al rechazar enfoques que endurecen castigos sin reducir delincuencia

Guardar

Verónica Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso, aseguró que 73.000 personas podrían verse beneficiadas si la ley de nacionalidad saharaui fuera impulsada de manera decidida, reclamando que el PSOE otorgue a esta iniciativa la misma prioridad y celeridad que la aplicada a otros proyectos legislativos. Según informó Europa Press, Barbero recordó que la citada proposición de ley permanece estancada desde hace aproximadamente un año y que su objetivo radica en equiparar las condiciones de acceso a la nacionalidad respecto al trato ofrecido previamente a los sefardíes.

Durante una rueda de prensa recogida por Europa Press, Barbero subrayó la diferencia entre el ritmo que el Gobierno imprime a la tramitación de la reforma penal sobre la multirreincidencia y el estancamiento prolongado de la ley de nacionalidad saharaui. La portavoz explicó que la ley saharaui representa una reivindicación largamente esperada que afectaría a decenas de miles de personas, mientras que la iniciativa para endurecer el castigo a los delitos reincidentes avanza de manera mucho más rápida en la agenda parlamentaria.

Respecto a la reforma sobre la multirreincidencia, Barbero expresó un rechazo tajante por parte de Sumar. Según consignó Europa Press, la diputada criticó que el PSOE respaldara la mayoría de las enmiendas presentadas por el Partido Popular (PP) y Junts en la comisión de Justicia del Congreso relativas a esta iniciativa legislativa. Barbero planteó que su formación no apoyará reformas cuyo propósito sea, en su criterio, incrementar penas y fortalecer un modelo "punitivista" que considera erróneo en el diagnóstico y desacertado en sus soluciones.

Barbero cuestionó la adopción de marcos conceptuales propios de la derecha por parte del PSOE en materia penal. Europa Press cita sus palabras: “Yo no sé si está comprando marcos (de la derecha) o si son los suyos. Esto tendrá que responder el Partido Socialista. Yo no voy a responder, pero es que igual son los suyos. Los nuestros no son. Esto lo tengo clarísimo.” Con estas declaraciones, la portavoz hizo pública la distancia que separa las posiciones de Sumar y del grupo socialista en cuestiones de política criminal.

En cuanto a los fundamentos del desacuerdo, Barbero destacó que endurecer las condenas por delitos menores, como el hurto de un teléfono móvil, podría acarrear penas de hasta tres años de prisión. Según publicó Europa Press, la portavoz insistió en que evidencias y datos muestran que el incremento de penas no genera descensos significativos de la criminalidad ni mejora la seguridad. Por el contrario, defendió que este enfoque puede acarrear desproporciones y penalizar de manera agravada a personas de recursos limitados implicadas en infracciones de baja gravedad.

Europa Press recogió también las declaraciones de Alberto Ibáñez, diputado valenciano de Compromís adscrito a Sumar, quien apuntaló las críticas hacia la política legislativa del PSOE en este ámbito. Ibáñez señaló ante los medios que la colaboración del grupo socialista con Junts para sacar adelante la reforma de la multirreincidencia fortalece estrategias que, según manifestó, abren la puerta a la extrema derecha en los gobiernos. Explicó que tanto esa iniciativa como otras recientes, entre ellas el real decreto de ayudas al sector inmobiliario, reflejan lo que denominó como marcos políticos y económicos equivocados.

Ibáñez hizo referencia a los datos oficiales de criminalidad, indicando que las cifras muestran una disminución de los delitos, al tiempo que criticaba la aparente contradicción de endurecer las penas penales cuando las estadísticas no justifican esa medida. Europa Press destacó que Ibáñez reprobó la negativa del PSOE a aprobar propuestas para frenar la compra de viviendas por fondos de inversión en barrios, mientras otorga prioridad legislativa al endurecimiento penal en delitos leves.

El debate sobre estos temas refleja las divergencias existentes dentro de la agenda parlamentaria y los desacuerdos entre el Gobierno y sus aliados en el Congreso sobre la secuencia y urgencia de cada proyecto. Según recopiló Europa Press, quienes cuestionan la reforma de la multirreincidencia argumentan que ya existen herramientas legales suficientes para abordar la reincidencia y aseguran que cualquier estrategia basada exclusivamente en incrementar condenas contribuye a castigar en exceso a personas afectadas por la exclusión social.

La postura de Sumar, como recogen diversas intervenciones recogidas por Europa Press, descansa en el rechazo a limitarse a un enfoque sancionador y reclama alternativas legislativas orientadas a la prevención y la reinserción, en lugar de la simple acumulación de años de condena. Paralelamente, la formación insiste en que se retome el debate y la tramitación de la propuesta sobre nacionalidad saharaui, demandando igual diligencia a la mostrada en iniciativas de carácter penal.

Europa Press contextualiza estas declaraciones en una coyuntura política caracterizada por diferencias persistentes entre los grupos que sostienen el Ejecutivo y el propio Gobierno respecto a la orientación de la reforma penal y la priorización de asuntos dentro de la actividad legislativa ordinaria. Las tensiones y diferentes visiones sobre criminalidad, penas, gestión parlamentaria y derechos de colectivos como los saharauis marcan la actualidad de estas negociaciones y debates en el Congreso de los Diputados.

Temas Relacionados

MultirreincidenciaSumarPSOEJuntsPartido PopularEspañaCongreso de los DiputadosReforma penalLey de nacionalidad saharauiEuropa PressEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El abuelo del niño hallado muerto en Garrucha se persona en la causa y pide incinerar el cuerpo

Un familiar directo del menor fallecido en la costa almeriense se presenta como parte activa en el proceso judicial, solicita permiso para cremación y busca suplir la falta de autorización materna debido a la situación legal de la progenitora

El abuelo del niño hallado

Dos magistradas defienden la absolución del fiscal general del Estado porque los indicios "no son suficientes"

El informe redactado por dos integrantes del tribunal encargado del caso defiende que la valoración de la evidencia permite contemplar alternativas sobre la autoría de la filtración, señalando falta de pruebas contundentes para atribuir responsabilidad directa al funcionario investigado

Dos magistradas defienden la absolución

Familias piden busca y captura para dos exaltos cargos de Ayuso por no acudir a citaciones sobre residencias en pandemia

El juzgado estudia emitir una orden para dar con Carlos Mur y Pablo Busca, exresponsables madrileños cuya ausencia impide avanzar en la investigación por muertes en residencias de mayores durante la emergencia sanitaria por covid-19 en Madrid

Familias piden busca y captura

Una acusación pide a la jueza de la dana recuperar los WhatsApp del jefe de gabinete de Mazón del 29O

La federación sindical FETAP-CGT reclamó a la magistrada responsable de la investigación en la Comunitat Valenciana la localización de registros digitales clave relacionados con la gestión de la emergencia por lluvias, considerados esenciales para aclarar responsabilidades institucionales

Una acusación pide a la

Las Cortes piden al Tribunal de Cuentas una fiscalización especial de la fundación de Vox, con apoyo del PP y PSOE

Sospechas sobre el manejo de fondos por parte de la Fundación Disenso desataron una revisión aprobada por mayoría parlamentaria, mientras solo Vox rechazó la auditoría especial sobre sus cuentas iniciada tras denuncias de exdirigentes y reclamos de transparencia

Las Cortes piden al Tribunal
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La baliza V16 obligatoria en

La baliza V16 obligatoria en 2026 es un “coladero”, según un experto en ciberseguridad: hackearla es fácil y barato

Europa es un grupo de países “en decadencia” gobernados por líderes “débiles” y “será irreconocible en 20 años”: EEUU promete “cultivar resistencia” interna en países europeos

Almeida vuelve a retrasar un año la prohibición de circulación a los vehículos empadronados en Madrid sin etiqueta ambiental

Mercadona indemniza con 60.000 euros a una gerente despedida sin pruebas bajo la acusación de haber comido varios productos sin pagarlos

Siete mujeres brasileñas liberadas tras desmantelar una red de explotación sexual en Logroño

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Cómo evitar estafas a la hora de comprar un número de lotería: la policía comparte su decálogo de seguridad

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 11 diciembre

Los expertos de Trabajo proponen una subida del SMI de entre 37 y 56 euros al mes en 2026, hasta los 1.221 o 1.240 mensuales

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la derrota del Real Madrid en Champions ante el Manchester City

El Manchester City se levanta y certifica la victoria en Champions ante un Real Madrid que brilló, pero no supo retener su ventaja

Rodrygo pone fin a su sequía goleadora en el partido de Champions ante el Manchester City: llevaba sin marcar nueve meses

El día que el rey Juan Carlos hizo que Dani Pedrosa le diera la mano a Jorge Lorenzo tras el GP de Jerez: “No quería, me vi obligado”

Sabalenka, número uno del ranking WTA, se pronuncia sobre las tenistas trans: “Es injusto para una mujer enfrentarse a un hombre biológico”