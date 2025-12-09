El PP acusa a la vicepresidenta Montero de ser "encubridora" de denuncias de acoso contra Salazar y no hacer "nada"

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha acusado a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, de ser "encubridora" de denuncias de acoso sexual contra Francisco Salazar, exdirigente socialista y exasesor en Moncloa, y no hacer "absolutamente nada".

De los Santos ha señalado que es "lógico" que a un "encubridor" se le retire de sus cargos y ha recordado que esa palabra "la ha utilizado" la propia ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

"¿No sería lógico por tanto que, como encubridora de denuncias de acoso, fuera retirada de todos sus cargos doña María Jesús Montero? Porque ella misma este fin de semana confirmó que era conocedora de esas denuncias", ha aseverado.

En declaraciones en Antena 3, que ha recogido Europa Press, el dirigente del PP ha indicado que Montero, como número dos del PSOE, "no solamente no dio salida" a esas denuncias de acoso sino que no hizo absolutamente nada".

"Si esto va de encubridores, de la mano del señor Hernández, la señora María Jesús Montero a su casa y a dar explicaciones sobre lo que significa defender a las mujeres", ha declarado, en alusión al cese de Antonio Hernández, mano derecha de Paco Salazar.

RECUERDA LA COMIDA DE ALEGRÍA CON SALAZAR

Además, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP ha indicado que la ministra Pilar Alegría, que secretaria general del PSOE aragonés, ha ofrecido su apoyo al PP para aprobar el techo de gasto en Aragón porque los socialistas no quieren elecciones en esa autonomía porque las van a perder.

De los Santos ha resaltado que Pilar Alegría "no quiere ser candidata" porque las encuestas la dejan "muy dañada" y "sabe" que si hay elecciones en Aragón "se bajaría del coche oficial" y "dejaría de tener su pléyade de asesores", acabándose "la buena vida".

El vicesecretario del PP ha señalado que, "más allá de ser la vocera de Pedro Sánchez", "estaba de comilona hace muy pocos días" con Paco Salazar, "después de haber sido purgado por presunto acoso sexual.

Precisamente este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría ha asegurado que la reunión que mantuvo con Salazar fue "un error" y "no se tenía que haber producido", toda vez que se llevó a cabo después de que varias mujeres presentasen denuncias internas por presunto acoso sexual.