El PP acusa a la vicepresidenta Montero de ser "encubridora" de denuncias de acoso contra Salazar y no hacer "nada"

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha acusado a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, de ser "encubridora" de denuncias de acoso sexual contra Francisco Salazar, exdirigente socialista y exasesor en Moncloa, y no hacer "absolutamente nada".

De los Santos ha señalado que es "lógico" que a un "encubridor" se le retire de sus cargos y ha recordado que esa palabra "la ha utilizado" la propia ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

"¿No sería lógico por tanto que, como encubridora de denuncias de acoso, fuera retirada de todos sus cargos doña María Jesús Montero? Porque ella misma este fin de semana confirmó que era conocedora de esas denuncias", ha aseverado.

En declaraciones en Antena 3, que ha recogido Europa Press, el dirigente del PP ha indicado que Montero, como número dos del PSOE, "no solamente no dio salida" a esas denuncias de acoso sino que no hizo absolutamente nada".

"Si esto va de encubridores, de la mano del señor Hernández, la señora María Jesús Montero a su casa y a dar explicaciones sobre lo que significa defender a las mujeres", ha declarado, en alusión al cese de Antonio Hernández, mano derecha de Paco Salazar.

RECUERDA LA COMIDA DE ALEGRÍA CON SALAZAR

Además, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP ha indicado que la ministra Pilar Alegría, que secretaria general del PSOE aragonés, ha ofrecido su apoyo al PP para aprobar el techo de gasto en Aragón porque los socialistas no quieren elecciones en esa autonomía porque las van a perder.

De los Santos ha resaltado que Pilar Alegría "no quiere ser candidata" porque las encuestas la dejan "muy dañada" y "sabe" que si hay elecciones en Aragón "se bajaría del coche oficial" y "dejaría de tener su pléyade de asesores", acabándose "la buena vida".

El vicesecretario del PP ha señalado que, "más allá de ser la vocera de Pedro Sánchez", "estaba de comilona hace muy pocos días" con Paco Salazar, "después de haber sido purgado por presunto acoso sexual.

Precisamente este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría ha asegurado que la reunión que mantuvo con Salazar fue "un error" y "no se tenía que haber producido", toda vez que se llevó a cabo después de que varias mujeres presentasen denuncias internas por presunto acoso sexual.

Sánchez cesa a Antonio Hernández, quien fuera mano derecha de Salazar en Moncloa

El ejecutivo oficializará el reemplazo tras una investigación de acoso y supuestos encubrimientos, reforzando protocolos disciplinarios y comprometiéndose a mantener la imparcialidad y la transparencia en procesos internos, según informaron fuentes socialistas y Europa Press

Sánchez cesa a Antonio Hernández,

Montserrat (PPE) sobre las ministras socialistas ante el caso Salazar: "Como mujeres les avergüenza"

La controversia en torno a la gestión de denuncias de acoso en la administración presiona al Ejecutivo para impulsar reformas legales que aseguren transparencia, acceso a la información y auditorías externas, según reclaman sindicatos y organizaciones sociales consultadas por Europa Press

Montserrat (PPE) sobre las ministras

El Senado interroga mañana a Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la UCM y testigo en el 'caso Begoña Gómez'

El Senado interroga mañana a

Guardiola insiste en el machismo de Abascal: "No debe ver bien que haya mujeres que lideremos con firmeza"

María Guardiola enfatiza que las palabras de Santiago Abascal evidencian una negativa ante figuras femeninas con autonomía, reclama el respaldo de la ciudadanía a las políticas igualitarias y advierte sobre el impacto electoral en el desarrollo regional y social

Guardiola insiste en el machismo

Asociación de Abogados del Estado dice que la firma de pliegos de Begoña Gómez en la UCM no exige titulación específica

El análisis presentado ante el juzgado confirma que la normativa vigente no exige cualificaciones concretas ni pertenencia a cuerpos funcionariales para quienes redactan o validan expedientes, dejando la designación a criterio exclusivo de cada universidad

Asociación de Abogados del Estado
La jueza de Catarroja vuelve

La jueza de Catarroja vuelve a citar al jefe de gabinete de Mazón tras conocerse unos mensajes que intercambió con Pradas el día de la DANA

Ayuso critica que se utilice su figura para “debilitar y eclipsar” a Feijóo e insiste que su sitio está en Madrid

Sanidad amplía su investigación del Hospital de Torrejón a los cuatro centros públicos gestionados por el Grupo Quirón en Madrid

Las 10 claves de la sentencia al Fiscal General: de su “responsabilidad” en la filtración a la falta de pruebas que defienden las juezas

La Comunidad de Madrid asegura que no se ha “detectado nada” en la gestión del Hospital de Torrejón y califica la polémica de “’trending topic’ para tapar la corrupción”

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

España está cerca de saldar su deuda con los ‘hombres de negro’: ha devuelto el 75% del préstamo para rescatar a los bancos

Aviso para autónomos: Hacienda controlará los cobros con Bizum a partir de enero de 2026

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

La guerra comercial declarada por Trump ya golpea a España: una de cada cuatro empresas sufre sus consecuencias

Fernando Alonso prueba las nuevas

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo

Arabia Saudí, rival de España que llega al Mundial 2026 montada en el dólar: del motín de los jugadores a primas millonarias por clasificarse para el torneo

Adrian Newey, sobre el futuro de Aston Martin: “Al trabajar más estrechamente con Honda, tenemos una oportunidad”