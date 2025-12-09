El jefe de gabinete de Mazón tendrá que testificar de nuevo ante la jueza de la dana tras los WhatsApp con Pradas

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) solicitó al Instituto de Medicina Legal un informe específico sobre la posible relación entre la muerte de un hombre en Benetússer el 29 de octubre de 2024 y la dana que afectó la región, según detalló Europa Press. Este paso judicial tiene lugar en el marco de una investigación que sigue sumando elementos de análisis, tras revelarse nuevos intercambios de mensajes entre Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior, y José Manuel Cuenca, quien ejercía como jefe de gabinete del entonces presidente autonómico Carlos Mazón durante la catástrofe. La magistrada al frente del caso decidió citar nuevamente a Cuenca, quien comparecerá como testigo el viernes 12 de diciembre a las 9:30 de la mañana en Catarroja, conforme a lo consignado por Europa Press. Esta resolución judicial responde a posibles omisiones detectadas en la primera declaración de Cuenca en torno a los hechos acaecidos en Utiel, durante el temporal que dejó 230 víctimas mortales en la región, según fuentes oficiales.

La investigación tomó un giro tras la aportación, por parte de Salomé Pradas, de conversaciones de WhatsApp al juzgado el 5 de diciembre, documentación que fue incorporada a la instrucción del caso según el TSJCV. Europa Press reportó que estos mensajes, intercambiados en las horas más críticas de la emergencia, muestran la secuencia de alertas, reacciones oficiales y discusión sobre medidas a adoptar ante el agravamiento de la situación, especialmente en Utiel. Dentro de estos mensajes, a las 14:25, Pradas avisó a Cuenca sobre el deterioro de la situación indicando “la cosa se complica”. Horas después, a las 16:28, Pradas transmitió un dato que resultó clave para la investigación al informar acerca de un fallecido en la misma localidad: “Nos informan de un fallecido en Utiel”. Esta comunicación no fue incluida en la primera intervención de Cuenca ante la jueza, lo que ha motivado su nueva citación, según explicó Europa Press.

La respuesta de Cuenca en la cadena de mensajes no abordó el fallecimiento comunicado por Pradas. En cambio, reenviaba a la exconsellera un mensaje de Mazón, entonces presidente de la Generalitat Valenciana, sobre la posibilidad de una visita al centro de emergencias 112 a las 19:00, recibiendo la conformidad de Pradas con un “perfecte”. La conversación prosiguió con un debate respecto a la posición oficial y las posibles medidas ante el avance del temporal, incluyendo la consideración de confinar a la población en determinadas zonas.

En la tarde del 29 de octubre, y ante la evaluación de la gravedad del temporal, Cuenca manifestó su oposición a una medida de confinamiento general. A las 19:58 declaró: “Salo. De confinar nada por favor. Calma”. Pradas, en respuesta, puso en relieve el empeoramiento de la situación y manifestó: “Está la cosa muy muy mal”. Cuenca replicó con un “Ya, mujer”, manteniendo su postura sobre el confinamiento. Pradas mencionó que “poco se queda fuera” dada la magnitud de los desbordamientos y el corte de comunicaciones en diversas localidades. En ese contexto, detalló que se evaluaba confinar zonas afectadas y recomendar que la población subiera a plantas superiores residenciales en varios municipios, según documentó Europa Press.

La discusión se extendió al ámbito legal sobre la viabilidad de decretar restricciones de movimiento. Cuenca apuntó: “Salomé, para confinar hace falta un estado de alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado, la delegada. Calma”. Pradas contrargumentó que existía base legal en la normativa de emergencias para aplicar confinamientos parciales. Cuenca reiteró: “Llévate açó del cap per favor. Tranquila, ché”.

Europa Press indicó que estos intercambios reflejan la complejidad de la toma de decisiones en tiempo real ante una catástrofe, la coordinación entre diferentes responsables y las presiones derivadas de los informes de víctimas y de la magnitud del desastre. La emergencia del 29 de octubre de 2024, que afectó gravemente a la Comunitat Valenciana, derivó en el fallecimiento de 230 personas y causó daños materiales aún bajo evaluación, de acuerdo con datos recogidos por el TSJCV y reflejados en la investigación.

La jueza también instruyó la suspensión de la comparecencia de una empleada de Ilunion que estaba prevista para el mismo día que la nueva cita de Cuenca, según informó Europa Press. Este cambio en el orden de los testimonios responde a la relevancia otorgada a los nuevos datos sobre Utiel y el interés en esclarecer si las decisiones tomadas por los responsables políticos y administrativos se basaron en toda la información disponible en ese momento.

La aportación de los mensajes entre Pradas y Cuenca, conforme a la documentación facilitada por Europa Press, puso el foco de la instrucción en los procesos de comunicación entre altos cargos durante la crisis. La investigación examina si existieron errores, omisiones o demoras en la transmisión de información clave y si esas circunstancias incidieron en las decisiones sobre la protección de la ciudadanía ante el avance del fenómeno meteorológico.

El análisis del TSJCV incluye la revisión detallada de todos los registros y testimonios relacionados con la gestión de la crisis, en la búsqueda de aclarar si se produjeron negligencias administrativas o descoordinación que pudieran haber agravado el impacto de la dana. Los elementos aportados por Pradas se consideran especialmente relevantes para reconstruir la secuencia de actuaciones y valorar las responsabilidades de los funcionarios públicos implicados.

Según publicó Europa Press, la investigación continúa sumando declaraciones, registros y análisis técnicos, centrando la atención en los mecanismos oficiales de reacción y las posibles fallas existentes durante las primeras horas tras la identificación de víctimas mortales. La actuación del jefe de gabinete, de la exconsellera y del resto de responsables se examina a la luz de las nuevas pruebas incorporadas, para determinar la adecuación de la respuesta institucional en uno de los temporales más mortales registrados en la historia reciente de la región.