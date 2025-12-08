Espana agencias

Agricultores invaden la pista del aeropuerto de Creta para reclamar el pago de ayudas

Manifestantes bloquean uno de los aeropuertos más transitados de Grecia, provocando la cancelación de vuelos y el cierre de accesos mientras exigen subsidios agrícolas y la revisión de impuestos, en medio de un amplio escándalo de corrupción en el sector

Uno de los puntos más afectados por las protestas agrícolas en Grecia corresponde a la isla de Creta, donde el aeropuerto internacional de Heraclión permaneció inaccesible tras la irrupción de cientos de trabajadores del campo que reclaman el pago de ayudas pendientes. Según EFECOM, los manifestantes lograron esquivar el bloqueo policial e invadieron la principal pista del aeropuerto, una de las terminales más transitadas del país, lo que forzó la suspensión de todos los vuelos y generó una situación de caos en el principal acceso aéreo de la isla. Este hecho se enmarca en una serie de acciones de protesta coordinadas por agricultores y ganaderos en todo el país, quienes exigen el desembolso inmediato de subsidios que, a raíz de un escándalo de corrupción en el organismo estatal OPEKEPE, llevan meses paralizados.

El medio EFECOM detalló que la agencia OPEKEPE, responsable de la distribución de fondos agrícolas de la Unión Europea, está envuelta en acusaciones de malversación de cientos de millones de euros, lo que ha frenado la entrega de recursos vitales para el sector. A raíz de la demora, los agricultores no solo han consolidado movilizaciones en la isla de Creta, sino que también mantienen bloqueos en autopistas y carreteras estratégicas del territorio continental y en cruces fronterizos con Bulgaria y Macedonia del Norte, acciones que se prolongan por octavo día consecutivo y han generado un impacto considerable en el transporte y la logística nacional.

Las demandas de los trabajadores rurales incluyen la introducción de precios mínimos garantizados para sus productos, argumentando que el actual marco los obliga a vender por debajo de los costes de producción. Además, reclaman la eliminación de determinados impuestos sobre el diésel agrícola, según consignó EFECOM. De acuerdo con imágenes y testimonios recogidos por medios locales y citados por EFECOM, la tensión subió cuando un grupo de aproximadamente 150 manifestantes se separó de la columna central, sorteó la barrera policial y accedió a la pista de aterrizaje, lo que obligó a dos vuelos procedentes de Atenas y Rodas a regresar a sus puntos de origen, mientras que el resto de operaciones aéreas quedaron suspendidas indefinidamente.

Los hechos no solo alteraron la rutina de vuelos, sino que también dejaron a numerosos viajeros y turistas extranjeros varados en las inmediaciones del aeropuerto, sin posibilidad de acceder a la terminal. El canal SKAI, citado por EFECOM, difundió imágenes en las que se observa a algunos manifestantes arrojando piedras a las fuerzas del orden situadas fuera del perímetro de la pista. La presión de los manifestantes no se limitó a Heraclión: en el aeropuerto de La Canea, el segundo en importancia en la isla, los agricultores bloquearon todos los accesos con tractores y otros vehículos agrícolas, lo que imposibilitó el movimiento de personas y mercancías en esa terminal.

Ante la escalada de la situación, los antidisturbios emplearon gases lacrimógenos y granadas aturdidoras en su enfrentamiento con los manifestantes, aunque finalmente se vieron forzados a retirarse y ceder el control del acceso a los reclamos de los agricultores, según informó EFECOM. Los bloqueos han generado un clima de incertidumbre tanto para los pasajeros como para los responsables de los aeropuertos, mientras se agrava la tensión social en otras regiones afectadas por cortes viales.

El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, se refirió públicamente a la crisis el lunes, asegurando que "la puerta del Gobierno siempre está abierta (para negociar)" y reclamó la presencia de "una representación específica (de los agricultores) y reivindicaciones concretas" para dar inicio a un diálogo. Subrayó, además, que dicho encuentro únicamente puede avanzar si las manifestaciones permiten la libre circulación en las carreteras, según recogió EFECOM.

Varios cruces fronterizos estratégicos continúan bloqueados, dificultando el ingreso y la salida de mercancías entre Grecia y sus países vecinos. Las imágenes transmitidas por diversos medios reflejan el clima de tensión entre manifestantes y fuerzas del orden, así como la magnitud del descontento en el sector agrícola debido al retraso en el pago de las subvenciones y la creciente presión fiscal y de costes.

Mientras tanto, el funcionamiento de otros puntos clave de la infraestructura griega sigue parcialmente interrumpido, sumándose al colapso temporal en dos de los principales aeropuertos de Creta. Los medios han documentado que la imposibilidad de acceder a las terminales ha impactado especialmente a los turistas que se encuentran de viaje, un factor relevante para una economía en la que el turismo desempeña un rol fundamental. Los manifestantes han dejado claro que el levantamiento de los bloqueos dependerá de que el Gobierno cumpla con las demandas relacionadas a los subsidios y las condiciones para la sostenibilidad del sector.

El contexto del escándalo en OPEKEPE, calificado en las denuncias como responsable de la malversación de fondos vitales para el sustento de productores rurales, ha incrementado la percepción de desprotección y ha propiciado que las protestas trasciendan el ámbito local, afectando infraestructuras que son esenciales no solo para la vida diaria de los residentes, sino también para la economía nacional.

