Alemania pedirá al Gobierno chino influir en Rusia para que negocie una paz en Ucrania

Berlín, 7 dic (EFECOM).- El jefe de la diplomacia alemana, Johann Wadephul, afirmó este domingo antes de emprender su viaje a China que pedirá al Gobierno de ese país influir en Rusia para que acepte negociar una paz en Ucrania, al tiempo que resaltó la importancia de Pekín como socio comercial para Europa.

"Apenas hay otro país que tenga tanta influencia sobre Rusia como China y que pueda usar su peso de tal manera para que Rusia esté finalmente dispuesta a participar en unas negociaciones serias, que respeten la soberanía de Ucrania", declaró según un comunicado.

"Redunda en nuestro interés que China contribuya a alcanzar una paz justa y duradera en Ucrania", remachó.

Al mismo tiempo, Wadephul cuyo viaje previsto inicialmente para octubre tuvo que ser aplazado en medio de tensiones comerciales, señaló asimismo que lo que ocurre en el estrecho de Taiwán o en el mar de la China Meridional también tiene repercusiones para Europa.

"Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, China lleva responsabilidad por la paz y la estabilidad en el mundo y ha de respetar los principios de la Carta de Naciones Unidas, incluido el que prohíbe la violencia. Un cambio del status quo solo puede producirse de forma consensuada y pacífica", subrayó.

El ministro señaló también que China se ha convertido en el principal socio comercial de Alemania, al tiempo que apuntó a la importancia de limitar las dependencias en ámbitos esenciales como los semiconductores o la inteligencia artificial.

"En este contexto en Europa tenemos que acotar campos en los que sea posible la cooperación con China y en los que reforzar las inversiones en nuestra propia fuerza de innovación y soberanía digital", indicó.

Wadephul admitió que las limitaciones a la exportación de tierras raras preocupan a las empresas alemanas, como lo hace también la sobreproducción en los ámbitos de la electromovilidad y el acero, otro tema que abordará con sus interlocutores chinos.

"En última instancia compartimos con China un interés en unas relaciones comerciales globales estables y fiables. Solo éstas brindan a las empresas de todo el mundo la seguridad y la previsibilidad que son tan esenciales. Esto a largo plazo solo puede lograrse si todas las partes cumplen las reglas de un comercio internacional justo y abierto", puntualizó.

El lunes está previsto que Wadephul se reúna con su homólogo Wang Yi, así como con el ministro de Comercio, Wang Wentao, y con el titular del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China, Liu Haixing. EFECOM