Espana agencias

Alemania pedirá al Gobierno chino influir en Rusia para que negocie una paz en Ucrania

Guardar

Berlín, 7 dic (EFECOM).- El jefe de la diplomacia alemana, Johann Wadephul, afirmó este domingo antes de emprender su viaje a China que pedirá al Gobierno de ese país influir en Rusia para que acepte negociar una paz en Ucrania, al tiempo que resaltó la importancia de Pekín como socio comercial para Europa.

"Apenas hay otro país que tenga tanta influencia sobre Rusia como China y que pueda usar su peso de tal manera para que Rusia esté finalmente dispuesta a participar en unas negociaciones serias, que respeten la soberanía de Ucrania", declaró según un comunicado.

"Redunda en nuestro interés que China contribuya a alcanzar una paz justa y duradera en Ucrania", remachó.

Al mismo tiempo, Wadephul cuyo viaje previsto inicialmente para octubre tuvo que ser aplazado en medio de tensiones comerciales, señaló asimismo que lo que ocurre en el estrecho de Taiwán o en el mar de la China Meridional también tiene repercusiones para Europa.

"Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, China lleva responsabilidad por la paz y la estabilidad en el mundo y ha de respetar los principios de la Carta de Naciones Unidas, incluido el que prohíbe la violencia. Un cambio del status quo solo puede producirse de forma consensuada y pacífica", subrayó.

El ministro señaló también que China se ha convertido en el principal socio comercial de Alemania, al tiempo que apuntó a la importancia de limitar las dependencias en ámbitos esenciales como los semiconductores o la inteligencia artificial.

"En este contexto en Europa tenemos que acotar campos en los que sea posible la cooperación con China y en los que reforzar las inversiones en nuestra propia fuerza de innovación y soberanía digital", indicó.

Wadephul admitió que las limitaciones a la exportación de tierras raras preocupan a las empresas alemanas, como lo hace también la sobreproducción en los ámbitos de la electromovilidad y el acero, otro tema que abordará con sus interlocutores chinos.

"En última instancia compartimos con China un interés en unas relaciones comerciales globales estables y fiables. Solo éstas brindan a las empresas de todo el mundo la seguridad y la previsibilidad que son tan esenciales. Esto a largo plazo solo puede lograrse si todas las partes cumplen las reglas de un comercio internacional justo y abierto", puntualizó.

El lunes está previsto que Wadephul se reúna con su homólogo Wang Yi, así como con el ministro de Comercio, Wang Wentao, y con el titular del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China, Liu Haixing. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sánchez cesa a Antonio Hernández, quien fuera mano derecha de Salazar en Moncloa

Sánchez cesa a Antonio Hernández,

La previsible rebaja de tipos de la Fed acaparará el interés del mercado la próxima semana

Infobae

El Tesoro celebra la última puja de 2025 con su programa de financiación casi completado

Infobae

Francia se prepara para generalizar la vacuna contra la dermatosis a toda la cabaña bovina

Infobae

La bolsa española abrirá este lunes pese a la festividad de la Inmaculada

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La nueva norma para el

La nueva norma para el carnet de conducir que será obligatoria dentro de 4 años: estas son las principales novedades que afectarán a los conductores

Un mecánico opina sobre comprar coches eléctricos: “Te recomiendo pensártelo dos veces”

Un hombre apuñala al integrante de una orquesta y se atrinchera en su casa durante más de veinte horas: la Guardia Civil lo halla muerto en el interior

La jueza decreta prisión provisional para el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional detenido en Valladolid

Un hombre consigue una indemnización de 40.158 euros tras haber perdido el testículo derecho por un diagnóstico erróneo

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 7 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Juanma Lorente, abogado: “Te pueden despedir por ir demasiado al baño durante tu jornada laboral”

El 80% del crecimiento económico registrado en España entre 2019 y 2025 se debe a la población extranjera, según el Banco Central Europeo

Madrid renueva las tarifas de taxi en 2026: aumento del 2,4% y ajustes según destino y horario

DEPORTES

Lando Norris se proclama campeón

Lando Norris se proclama campeón del mundo de Fórmula 1 en el GP de Abu Dhabi

El mentor de las hermanas Williams se rinde ante Carlos Alcaraz: “Es el mejor jugador que a su edad haya jugado al tenis”

Juan Roig promete un millón de euros a quien bata el récord en la Maratón de Valencia: ni Korir ni Jepkosgei (ganadores de la carrera) han podido hacerlo

Un amigo de Topuria habla sobre la decisión del campeón de alejarse un tiempo de la competición: “Seguro que arreglará estos problemas y volverá aún más fuerte”

La Guardia Civil detiene a un hombre que robó una bicicleta de un piloto de MotoGP durante el Gran Premio de Cheste