Zambombas, conciertos clásicos y villancicos copan la programación Navideña

Madrid, 6 dic (EFE).- La magia y el espíritu de la Navidad llega a los teatros y auditorios de toda España con una programación que incluye conciertos música clásica, musicales, ópera infantil, zambombas jerezanas o el mítico ballet 'El lago de los cisnes', una extensa cartelera a la que se suman los villancicos de David Bisbal y Niña Pastori.

El Teatro Real de Madrid, el 24 de diciembre, celebrará las fiestas con el tradicional Concierto de Navidad, un recital único con solistas, y orquesta sinfónica que interpretarán los villancicos más famosos de mundo y melodías populares.

Y el 1 de enero dará la bienvenida al 2026 con el tradicional concierto de Año Nuevo con un programa de valses y polcas de la familia Strauss, de la mano de la orquesta Clásica Santa Cecilia.

En el Liceu de Barcelona ha programado para el 13 y 14 de diciembre 'El cuento de Navidad' de Charles Dickens con música de Albert Guinovar, y el Concierto de Año Nuevo que reunirá las voces de Saioa Hernández y Xabier Anduaga, bajo la dirección de Riccardo Frizza.

El teatro Zorrilla de Valladolid se suma al espíritu navideño el con el espectáculo 'Otro cuento de Navidad: La historia de la señora Scrooge' (21 de diciembre), una vieja avara que tras la visita de tres espíritus navideños su vida cambiará.

El 25 de diciembre, el teatro vallisoletano ofrecerá el ballet clásico 'El lago de los cisnes' y recibirá el 2026 con el concierto de año nuevo ofrecido por la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid.

Hasta el 4 de enero, en el teatro Maravillas se podrá disfrutar también del "Cuento de Navidad", de Charles Dickens, interpretado por el actor Antonio Albella, un espectáculo que destaca la importancia de la generosidad y la bondad, así como la sinceridad e inocencia de los niños.

Año tras año, las zambombas de Jerez se convierten en uno de los espectáculos más esperados de la Navidad hasta el 24 de diciembre que se celebran cientos en distintos rincones emblemáticos de la ciudad y donde se escuchan villancicos tan típicos 'Ya se van los quintos mare' o 'El cura no va a la iglesia'.

Dado su éxito, esta fiesta viaja por toda España y el grupo de villancicos que lidera Luis de Perikín presenta 'Así canta Jerez en Navidad', un espectáculo con el que estará de gira en Málaga, Barcelona, Córdoba, Albacete, Cádiz, Madrid, Barcelona, Badajoz o Sevilla.

El teatro Falla de Cádiz ha programado varios conciertos navideños. Niña Pastori, que cantará su disco 'Feliz Navidad' (6 y 7 de diciembre) y Miguel Poveda (16 y 17 de diciembre).

David Bisbal con su gira 'Todo es posible Navidad' ofrecerá conciertos en Zaragoza (5 diciembre), Valencia (6 diciembre), A Coruña (13 diciembre) Málaga (19 diciembre), Granda (20 diciembre), Madrid (22 diciembre) y Barcelona (23 diciembre), ciudades donde sonarán villancicos como 'El Burrito Sabanero', 'Los peces en el río' o 'Blanca Navidad'.

Para los más pequeños, el Teatro Real de Retiro (Madrid), desde el 6 de diciembre hasta el 3 de enero, ofrece una programación navideña que incluye el ballet 'El Cascanueces', de Chaikovski.

También llegarán a su escenario varias agrupaciones corales que ofrecerán conciertos de villancicos que presentarán sus particulares versiones musicales de las fiestas navideñas.

El Teatro La Latina recibirá entre el 23 de diciembre y el 5 de enero el musical 'La bella durmiente y el bosque escondido', una divertida adaptación musical del clásico cuento de Perrault.

Los personajes de cuentos infantiles como Peter Pan, Bella, Aladdin, Garfio, Blancanieves o Cenicienta aparecen en el musical 'Christmas Dreams' para ofrecer melodías divertidas en el teatro Rialto de Madrid hasta el 4 de enero.

Un año más vuelve por Navidad el 'Circo Price' con el espectáculo familiar 'Sueña despierto', dirigido por Juan Luis Iborra, en el que la música, las acrobacias y las luces volverán a brillar hasta el 6 de enero.

En el teatro Arriaga de Bilbao, los días 3 y 4 de enero, estará 'Cuento de Navidad', una ópera infantil basada en el cuento de Dickens, con música de Iñigo Casalí.

Teatros del Canal abre sus puertas de par en par a la programación infantil, en una época del año especialmente evocadora para los más pequeños en la que además de propone teatro de títeres y danza contemporánea, acoge la iniciativa 'Puppet Cinema', que invita a los niños a realizar su propia videofelicitación navideña. EFE

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 23182641 y otros)