Vox atribuye las dificultades para pactar presupuestos con los de Feijóo a que hay "17 PP diferentes"

En la opinión de Vox, la fragmentación interna del Partido Popular y la carencia de una estrategia común han sido determinantes para dificultar la negociación y aprobación de presupuestos conjuntos en distintas comunidades autónomas. Según consignó el medio Europa Press, la portavoz parlamentaria de Vox en el Congreso, Pepa Millán, sostuvo que los obstáculos para acordar presupuestos con el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo obedecen al hecho de que existen “17 PP diferentes” en toda España. Millán identificó esta falta de unidad como la causa principal de los recientes desacuerdos registrados tanto en Extremadura como en Aragón.

De acuerdo con lo detallado por Europa Press, Millán puntualizó que la responsabilidad de conformar un gobierno viable y lograr la aprobación de los presupuestos recae directamente en los dirigentes regionales del Partido Popular, haciendo referencia expresa a María Guardiola, presidenta de Extremadura, y Jorge Azcón, presidente de Aragón. La portavoz parlamentaria opinó que ninguna de las dos figuras ha conseguido liderar con éxito este proceso. En el caso específico de Extremadura, la situación llevó a la convocatoria de elecciones tras el fracaso en las negociaciones, hecho que Millán atribuyó exclusivamente a la actuación de la líder autonómica popular en la región.

La portavoz dejó claro, siempre según Europa Press, que la posibilidad de alcanzar acuerdos presupuestarios en estas comunidades dependerá estrictamente de la voluntad del Partido Popular de considerar y asumir el programa de Vox. Centrada en el caso de Aragón, Millán indicó que Azcón debe garantizar la inclusión de postulados defendidos por Vox como condición para avanzar. Respecto a Extremadura, señaló que no encuentra justificación para la negativa del PP a aceptar puntos propuestos por Vox, factores que sí fueron consensuados en otras comunidades, como Murcia, Valencia o Baleares.

Millán amplió su análisis señalando, en palabras recogidas por Europa Press, que la diversidad de criterios dentro de los populares evidencia la inexistencia de un proyecto nacional coherente, situación que, a su entender, dificulta la acción política y la negociación de presupuestos. Describió a Vox como un partido con un planteamiento unificado que rechaza cualquier entendimiento con el PSOE y que busca erigirse en alternativa a lo que consideró el continuismo de políticas socialistas implementadas por el PP en distintas regiones.

El citado medio destacó que la comparecencia de Millán en el Congreso no estuvo relacionada con la conmemoración del aniversario de la Constitución de 1978. La portavoz explicó los motivos que llevaron a Vox a ausentarse del evento, argumentando que el escenario actual del país no refleja normalidad institucional ni estabilidad, que, según señaló, el Gobierno busca proyectar ante la comunidad internacional a través de dicho acto.

Al exponer su postura, Millán precisó, citada por Europa Press, que Vox se negó a participar en actividades organizadas por un Ejecutivo que considera “rodeado por la corrupción política y económica” y que, además, afronta denuncias de acoso social que, en su opinión, no han recibido el debido tratamiento por parte de las autoridades. Únicamente justificaron su ausencia ante el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) durante el tradicional izado de la bandera, absteniéndose de comunicar su inasistencia al resto de organismos oficiales.

Durante su intervención, Millán reiteró el rechazo de su formación a compartir espacio con miembros del Gobierno actual por considerar que estos vulneran la unidad nacional y los símbolos del país, además de participar en procesos de negociación con fuerzas independentistas. Según la portavoz, tales negociaciones tendrían como objetivo principal garantizar la permanencia del Ejecutivo en el poder.

Acerca de si Vox se siente cómodo coincidiendo en algunos planteamientos con el PP, el PSOE y Junts en torno a la ponencia sobre la multirreincidencia, Millán recordó que esta cuestión forma parte del programa electoral de su partido desde 2014. Según publicó Europa Press, la dirigente respondió a esta inquietud subrayando que “esa pregunta se la tendrán que hacer a otros que ahora reculan cuando antes negaban cualquier incremento de la inseguridad y la violencia”. Con esta afirmación, la portavoz evidenció la distancia existente entre Vox y otros partidos en los debates sobre seguridad ciudadana y reincidencia delictiva.

En el transcurso de sus declaraciones, recogidas por Europa Press, Millán mantuvo un discurso centrado en la reivindicación de una alternativa política nacional unificada, diferenciando la actuación de Vox respecto a la que percibe dentro del Partido Popular en las distintas autonomías. La ausencia de consenso y de una estrategia compacta por parte del PP se presentó como el principal escollo para los acuerdos con Vox tanto en el ámbito presupuestario como en otros asuntos políticos relevantes de la actualidad parlamentaria.