Unos mil efectivos vigilan un radio de 20 km para evitar propagación de la peste porcina

Barcelona, 6 dic (EFECOM).- Un millar de policías y efectivos de emergencia permanecen desplegados en un radio de 20 kilómetros para impedir que la población acceda a zonas naturales por las restricciones impuestas en Barcelona para evitar la propagación de la peste porcina africana (PPA), sin que por el momento se hayan impuesto multas.

En declaraciones a los medios, el intendente de los Mossos d'Esquadra Francesc Parra ha detallado el dispositivo desplegado para evitar que se incumpla la prohibición de acceso al medio natural de 91 municipios barceloneses impuesta por el Govern para evitar la propagación la PPA.

Parra ha agradecido a la ciudadanía su "comportamiento ejemplar", tras recordar que hasta ahora no se ha impuesto ninguna sanción por burlar las restricciones impuestas por la Generalitat, aunque ha recordado que es importante mantener las medidas de seguridad frente a un virus que "se contagia muy rápidamente".

Para impedir el acceso a áreas naturales, se han desplegado a un millar de mossos d'esquadra, policías locales, bomberos y efectivos de Protección Civil en controles estáticos y dinámicos en un radio de 20 kilómetros alrededor de la sierra de Collserola, donde se sitúa el principal foco de infección de la peste porcina.

El riesgo de propagación de la PPC es más elevado en un primer radio de seis kilómetros, donde la vigilancia es más intensa, aunque las restricciones, que estarán vigentes hasta el próximo 14 de diciembre, afectan también a una segunda corona de 14 kilómetros.

En ese radio de aproximadamente 20 kilómetros, la población tiene vetado entrar en cualquier espacio natural, lo que incluye zonas boscosas, campos o cauces de río. Solo se permiten algunas actividades organizadas a las que se tiene que acceder por caminos expresamente habilitados para ello.

Los Mossos d'Esquadra, que coordinan el dispositivo de vigilancia, ya tienen diseñada una acta administrativa para sancionar a las personas en caso de "incumplimiento sostenido" de las prohibiciones de acceso a las áreas naturales de los 91 municipios afectados.

Según Parra, en las últimas horas se han encontrado en la zona afectada varios ejemplares de jabalíes muertos, pero en todos los casos a consecuencia de atropellamientos en la red viaria, lo que suele ser habitual cada noche. EFECOM

(vídeo)

