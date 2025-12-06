Un irregular Baxi Manresa pone a prueba el excelente estado de forma del Joventut

Badalona (Barcelona), 6 dic (EFE).- Un irregular Baxi Manresa pondrá a prueba este domingo (12:00 horas) el excelente estado de forma del Joventut Badalona, en un duelo catalán de muchos contrastes y objetivos distintos por parte de ambos equipos.

Los del Bages, que vencieron hace menos de 24 horas al Veolia Hamburgo en la Eurocopa (99-72), visitan a la pista de un rival que todavía no se ha puesto a prueba desde el parón por ventanas FIBA, y que desde el inicio de campaña acumula 11 victorias en 13 partidos disputados.

El Joventut, que empezó la temporada de manera espectacular, llega a este derbi tras el parón con un acumulado de seis triunfos de ocho posibles en la Liga Endesa. Los pupilos de Dani Miret son cuartos en la clasificación, a un sólo triunfo del líder, el Valencia Basket.

La situación es muy diferente para el Baxi Manresa, que es decimotercero en la tabla, con un balance de 3-5, y está sólo un triunfo por encima del antepenúltimo clasificado, el Casademont Zaragoza.

Sin embargo, la igualdad clasificatoria hace que los manresanos, con un triunfo en Badalona, puedan alcanzar al Barça, situado en una séptima posición que daría acceso para la Copa del Rey.

Este derbi lleva marcado en rojo desde hace mucho tiempo en Badalona. Y es que la Penya lleva desde febrero de 2023 sin ganar a los manresanos en la Liga Endesa. Tras ese triunfo por 73-65, los verdinegros acumulan cuatro derrotas seguidas: 102-89, 81-83, 87-72 y 85-92.

El último derbi disputado en Badalona se decidió con un triple de Cameron Hunt en el último minuto de partido, jugador que por aquel entonces militaba en el conjunto manresano, y que actualmente es uno de los jugadores más en forma del Joventut.

Para este derbi, Dani Miret tendrá toda la plantilla a su disposición, y está por ver si jugará el ala-pívot Sam Dekker, que no jugó los últimos partidos por decisión propia después de pasar por unos problemas personales.

La situación es diferente a la del Baxi Manresa, que tendrá la baja de última hora del base Dani Pérez tras un golpe sufrido en el último duelo ante el Hamburgo, y también será duda hasta última hora el base Retin Obasohan, que se torció el tobillo tras una falta que forzó en un triple en este mismo encuentro.

En la previa del derbi habló el alero del Joventut Adam Hanga, que detalló la situación en la que se encuentra su equipo después de este parón por selecciones.

"Venimos de unos días raros con pocos efectivos para entrenar, pero hemos aprovechado para trabajar cosas que durante el año es más complicado hacer. Ahora ya estamos todos listos y preparados para el partido ante el Manresa", avisó.

"Con el objetivo del TOP-16 en la BCL ya conseguido, ahora vamos a por el billete para la Copa del Rey. Trabajamos con ilusión cada día para lograr los objetivos. Hay muy buen rollo en el equipo y en la afición, y queremos regalarles algo muy bonito esta temporada", zanjó. EFE

